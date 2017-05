Hamarabb választunk hitelt, mint otthont (X)

A Budapest Bank kutatása szerint a magyarok jóval több időt töltenek ingatlankereséssel, míg a lakáshitelük kiválasztásával.

Új otthonba költözni az egyik legnagyszerűbb dolog az ember életében, ezért amikor ennek kiválasztására kerül a sor, a legtöbben nem szívesen hoznak elhamarkodott döntést. Ezt támasztja alá a Budapest Bank legfrissebb kutatása is*, amely szerint az ingatlan kiválasztásárára a válaszadók kétharmada (69%) több hetet, akár több hónapot is szán, amely alatt átlagosan 4-5 ingatlant is megnéznek. Ugyanakkor az ingatlan finanszírozásáról való döntésre ennél jóval kevesebb energiát fordítanak: kutatásban részt vevők 38%-a mindössze egyetlen bank ajánlatát vette figyelembe, és a hitel kiválasztására legfeljebb néhány napot (36%) vagy egy hetet (23%) szánt, úgy, hogy 58%-uk hitelt is felvesz az ingatlan megvásárlásához.

„Pedig a jelzáloghitel felvétel nagyon komoly döntés, amely az ügyfelek életének következő tíz-húsz évére hatással lesz, ezért a számunkra legmegfelelőbb kiválasztására megfelelő időt kell fordítani!” – mondja el Fatér Gyula, a Budapest Bank lakossági üzletágvezetője. „Mi a Budapest Banknál jelzáloghitel termékeink fejlesztésekor fokozottan figyelünk az ügyfelek igényeire, továbbá a szakértő tájékoztatásra, amellyel ügyfeleinket a hitelfelvétel során segítjük, és információkkal látjuk el, hogy nyugodtabban vághassanak bele lakáscéljaik megvalósításába. A kutatásunk szerint a hitel kiválasztásakor a havi törlesztőrészlet mellett a teljes visszafizetendő összeg, valamint a THM nagysága és a futamidő hossza is fontos szempontnak számít, ezért olyan jelzálog konstrukciót alakítottunk ki ügyfeleink számára, amely lehetővé teszi, hogy a futamidő hosszát, ezzel együtt a teljes visszafizetendő összeget és a THM-et is csökkentsék a számlájukra érkező jövedelem és biztonsági tartalék segítségével.**”

* A kutatást a Budapest Bank megbízásából az NRC végezte 2017 áprilisában, 25-59 éves internetező lakosság körében, 1000 fős mintán, olyanok körében, akik részben vagy teljes egészében saját tulajdonú ingatlanban, a szülőktől külön élnek. A kutatás módszere: online kérdőíves felmérés többszörösen rétegzett, véletlen mintavétellel az NRC NetPanel kutatási panelje segítségével.

** Standard konstrukció THM: 4,4 %. A teljes hiteldíj mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM 5 millió forintra, 20 éves futamidejű, 6 havi, változó kamatperiódusú lakáscélú hitelekre vonatkozik. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A hitel igényléséhez a fedezeti ingatlanra vonatkozóan vagyonbiztosítás megléte vagy megkötése szükséges. Az Egyenlítő Hitel konstrukcióra vonatkozó THM meghatározása során, az ügyfél fizetési számláján elhelyezendő megtakarításait a példában felsoroltak szerint vette figyelembe, így az Egyenlítő Hitel konstrukcióra vonatkozó THM tükrözi a megtakarításokból származó és kamatkedvezmény formájában elérhető előnyöket. Az Adósnak rendelkeznie kell az ingatlanra vonatkozó lakásbiztosítással és a banknál vezetett fizetési számlával. A kalkuláció eredményei kizárólag figyelemfelkeltés céljára szolgálnak, és nem minősülnek a Ptk. 6:64. §-a szerinti ajánlattételnek. A bank a kölcsönt a mindenkori hitelbírálat feltételei alapján nyújtja.

Egyenlítő hitel Konstrukciós feltételek:

5 millió forint vagy annál magasabb hitelösszeg igénylése esetén vehető igénybe. A fizetési számlán lekötés nélkül tartott pénz, de maximum a mindenkor aktuális tőketartozás 70%-a után, biztosítunk Önnek a hitelkamattal egyenértékű kedvezményt.A kedvezmény mértékének meghatározása napi szinten történik. Az összegyűjtött kedvezményt évente két alkalommal díjmentesen előtörlesztjük a fennálló hitelösszegébe, majd az így csökkentett tőketartozást változatlan törlesztőrészlet mellett újraütemezi. Ennek hatására csökken a futamidő, így hamarabb visszafizetheti a jelzáloghitelét, mintha ugyanazt az összeget azonos feltételek mellett standard jelzálogkölcsönként vette volna fel.