5 tipp: így szakíthatnak nagyot a kisvállalkozások

A szezonális vásárlási időszakok hosszának állandó növekedésével a fogyasztói igények és várakozások is megváltoztak. A vásárlók már a kisebb online üzletektől is ugyanazt az egyszerű és zökkenőmentes vásárlási élményt várják, amit a legnagyobb nemzetközi oldalakat böngészve tapasztalhatnak. Mit tehetnek a kicsik, hogy a nagyokhoz hasonló élményt jelentsen a vásárlás náluk is? Szerencsére számos dolog áll rendelkezésükre, amivel a nyári időszakban felvehetjük a harcot a nagyokkal. Lássunk néhány kulcsterületet – 5 tipp a PayPaltól.

Ügyeljen az online jelenlétre! Az e-kereskedelemben az online reprezentáció alapvető jelentőséggel bír, ezért a legfontosabb, hogy az értékesítési felület megjelenése a legnagyobb online kereskedők oldalaival is felvegye a versenyt. Ma már a korábbi költségek töredékéért hozhatunk létre olyan modern és professzionális e-kereskedelmi platformot, ami gyors, látványos és mobil felhasználásra is optimalizált. Ugyanakkor a nyarat megelőző időszak tökéletes alkalom, hogy a már meglévő felületet felfrissítsük némi színes hangulattal. A vásárlók imádni fogják!

Villámtény: Egy hatékonyan működő webshop létrehozásának vannak buktatói, különösen a kezdetekkor. Kérjen tanácsot a területre specializálódott szakembereket közvetítő weboldalakon!

Fektessen a márkába! Ha megnézünk bármely nagyvállalatot, látható, hogy az online és offline reprezentációjuk egységes. Így csinálják a nagyvállalatok, ezért így kell tennie azoknak a kisvállalkozásoknak is, akik versenyezni akarnak velük. Ha nincs logója, szerezzen egyet! Ma már szabadúszókat közvetítő oldalakon keresztül is felkérhetünk márkatanácsadót, vagy tervezőgrafikust, de válogathatunk az egykapus branding szolgáltatásokat nyújtó vállalatok között is.

Villámtény: Egy menő márka létrehozásához nincs feltétlenül szükség tucatnyi szakértőre, számos kreatív és költséghatékony módszer áll rendelkezésre. Látogasson el egy online szakemberek hálózatát tömörítő oldalra!

Válasszon rugalmasan bővíthető platformot és megbízható fizetési partnert! A vásárlási élmény felgyorsításához és a tranzakciók hatékony lebonyolításához válasszon biztonságos és megbízható fizetési és fizetés-feldolgozási opciót. A bizalom, a rugalmasság és a bővíthetőség központi tényezők a kisvállalatok növekedésében.

Villámtény: Ha van biztonságos fizetési mód, a vásárlók 44 százaléka nagyobb valószínűséggel vásárolna külföldi webshopból.

Törjön az élre keresőoptimalizálással! A nagyvállalatok jelentős összegeket fektetnek abba, hogy weboldalukat könnyen megtalálhatóvá tegyék a keresőmotorok, illetve a potenciális vásárlók számára. A külön költségvetés, a keresőoptimalizálás és a Google AdWords használata igen fontos eszközök, amennyiben online értékesítünk saját weboldalunkon. Kezdje kicsiben és kövesse figyelemmel, hogy mi hozza a legtöbb kattintást. Nyáron számtalan hasznos kifejezés lehet a segítségünkre webshopunk pozicionálásában, például: nyári árleszállítás, felfrissített ruhatár, nyári trendek. Növelje a költéseket lépésről-lépésre, és figyelje a konverziót (az értékesítési lehetőségek és a költések aránya).

Villámtény: A fogyasztók 61 százaléka olvas értékeléseket a vásárlási döntés meghozatala előtt.

A jó ügyfélszolgálat kulcsfontosságú! Ha a nagyokkal akarunk versenybe szállni, kiemelkedő ügyfélszolgálati szolgáltatásokat kell nyújtanunk. Mivel ez egy nagyon fontos terület, érdemes időben gondoskodnunk a megfelelő megoldásról. Létrehozhatunk díjmentesen hívható automatizált telefonközpontot, amely lehetővé teszi, hogy azonnal a megfelelő személyhez kapcsolják a hívást.

Villámtény: Tavalyhoz képest idén már 52 százalékkal több azoknak a száma (tízből nyolc fogyasztó), akik szeretik, ha egy szolgáltatás a saját igényeik szerint személyre szabható.