A sikeres álláskereséshez már önéletrajz sem kell

Forradalmasítaná az álláskeresési piacot az alig több mint egy hónapja indult, fiatal magyar startupperek által létrehozott portál, az allas.hu.

A csapat a munkakeresés klasszikus és minden bizonnyal meghaladott módját bírálta felül és újította meg: az önéletrajz-alapú pályázás helyett a valódi tapasztalatokra, képességekre és ismeretekre építve kapcsolják össze a munkaadót és a munkakeresőt. Az allas.hu nem arra kíváncsi, hogy milyen munkát keresünk, sokkal inkább arra fókuszál, hogy mi az, amihez a legjobban értünk.

A rendszer a feltöltött adatok, vagyis a képességek és ismeretek alapján ajánl fel álláslehetőségeket. A program a munkaadói oldalon is így működik, a munkát ajánlók is skilleket, képességeket adnak meg, a háttérben futó algoritmus pedig összepárosítja a kereslet és kínálat igényeit. Az álomállás megtalálását az oldal annyiban is segíti, hogy a felületen százalékban megadva azonnal láthatóvá válik, hogy az adott állás mennyire releváns, vagyis az elvárt követelmények mennyire illenek a jelentkező profiljában megadott címszavakhoz.

„Az eddigi tapasztalatok alapján úgy látjuk, hogy az álláskeresők által a leggyakrabban megadott skillek között a vezetői tapasztalat, a kommunikáció és az informatika mellett az eladó, pénztáros, raktározás is megtalálható, ami jól mutatja, hogy egészen különböző tapasztalattal is érdemes az oldalra kattintani. A hirdetői elvárások között az angol nyelvtudás, az MS Office ismeret és a jó kommunikációs képesség vezet, de a precizitást, a terhelhetőséget és a megbízhatóságot is nagyra értékelik a most munkát kínálók. Az oldalon leginkább a beosztott és középvezető szellemi munka, illetve a kvalifikált fizikai munka megjelenése a jellemző, de találunk egyszerű fizikai és topmenedzseri pozíciót is. A piaci visszajelzések alapján két területen tud már most a munkaadók nagy segítségére lenni a portál, méghozzá a sok önéletrajz beküldést generáló pozíciók és a hiányszakmák esetén, itt az esetek döntő többségében a rendszer képes releváns jelöltet szállítani” – összegezte Rácz István, az allas.hu vezérigazgatója.

Egy hagyományos álláskereső oldalon a hirdetőknek gyakran 5-600 jelentkező közül kell megtalálniuk a legalkalmasabbat a strukturálatlan önéletrajzok és pályázatok között kutatva. Az új megoldással és a mögötte lévő algoritmussal azonban sokkal gyorsabban és egyszerűbben találhatják meg a cégek a számukra legmegfelelőbb pályázót.

Az oldalon egy hónap alatt közel 12 ezer állást hirdettek meg, és csaknem félmillió aktív és passzív álláskereső kattintott a felületre.