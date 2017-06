Araszolgatás helyett: tuti tipp a horvátországi utazáshoz

Aki már utazott Horvátországba, és várt hosszú perceket az autópályán a dög melegben a fizetőkapuknál, biztosan értékeli, ha ezt az időt meg lehet spórolni. A ledöcögősebb a készpénzes fizetés, valamivel gyorsabb lehet a bankkártyás.

Az útdíjak elektronikus fizetésére alkalmas ENC-készülékkel rendelkezőket viszont külön sáv várja, és szinte megállás nélküli az áthaladás, ugyanis a szélvédő belső oldalára tapasztott kütyüt érzékeli a kapu, pittyent és rögtön nyitja is a sorompót.

Az ENC-t meg lehet venni kint is, és feltöltést is lehet rá vásárolni, de jobb előre felkészülni. Magyarországon a noroaming.hu bérleti konstrukciót kínál, a megallasnelkul.hu pedig magát a készüléket is értékesíti. Megnéztük, milyen különbségek vannak még, és ki melyikkel járhat jobban.

Ingyenes bérlet

A noroamingnál 2014-től elérhető a szolgáltatás közvetlenül, illetve partnereiken, köztük apartman-tulajdonosokon keresztül is. Az ENC-készülék bérléséért nem számítanak fel semmit.

Ki lehet választani, hogy milyen járművel (motortól a személyautón át a teherautóig öt kategória van a horvát autópályákon) meddig váltanánk meg előre a pályadíjat. Például egy 1,9 méternél alacsonyabb személyautóval Senj környékéig 11 000 forintos feltöltést ajánlanak – ezt kell előre kifizetni. Az elszámolás utólagos, amikor leadjuk a készüléket, az igénybe vett szakaszok díját veszik figyelembe 43 forintos kuna árfolyamon. Ha többet autóztunk, mint amennyit előre fizettünk, akkor utólag ezt ki kell pótolni, fordított esetben pedig visszaadják a különbséget.

Az eszköz minden ENC-vel elérhető fizetős útszakaszon, hídon és alagúton használható ügyintézés nélkül.

Ha Budapesten vennénk fel személyesen a készüléket, akkor 1000 forintot számítanak fel (Gödöllőn nincs ilyen díj), ha futárt kérünk a kiszállításhoz, az 1600 forintba kerül.

Ha nem tartjuk be az általunk megadott leadási időt, napi 1000 forint késedelmi díjat számítanak fel. Ha kár keletkezik a készülékben, szintén a bérlőnek kell fizetnie.

A személyes átvétellel-leadással kapcsolatban korábban voltak olyan panaszok, hogy fél-egy órát is kellett várakozni – a cég azt is jelezte, már próbáltak ezen változtatni. Előzetesen előkészítik a készülékeket és ellenőrzik a leadásra váró eszközöket, hogy ne akkor kelljen ezeket megtenni, amikor az ügyfél ott áll a pultnál. Már működik online kártyás fizetésük és az előre utalás is, a jövő héttől pedig mindkét telephelyen lehet paypassos kártyával is fizetni. Szintén régebben előfordult, hogy nem volt megfelelő az akkumulátorok töltöttségi szintje, de a problémát tájékoztatásuk szerint már sikerült megoldaniuk, és kizártnak tartják, hogy a nyaralás alatt lemerüljön a készülék.

Több ezer bérelhető készülékük van, hogy ki tudják szolgálni a nyári csúcsforgalmat is. Azt javasolják, hogy akkor rendeljük meg a kütyüt, ha ismert az utazás helye és ideje, de legkésőbb 1-2 nappal előre.

Készülékvásárlás és feltöltés

A megallasnelkul.hu-nál nem bérlésről, hanem készülékvásárlásról van szó, azaz nem kell visszavinni a kütyüt, amivel egy utat vagy egy futárdíjat megspórolhatunk. A megvásárolt készüléket a vevő nevére regisztrálják, de más is használhatja, akinek hasonló kategóriájú a járműve.

A készülék megvásárlásával rögtön kapunk feltöltést is, amit egészében felhasználhatunk a meghatározott szakaszokon. Személyautókhoz 333 kunás vagy 555 kunás készülékvásárlási lehetőséget kínálnak, ekkora összegű feltöltéssel (ebből az összegből vonják le a kapuknál a díjakat). Dubrovnikot oda-vissza meg lehet járni az 555 kunás csomagból, és ebben az esetben a készüléknek szinte nincs is díja. Az 1000 kunás csomag az 1,9 méternél magasabb, vagy lakókocsival rendelkező autóknak elérhető.

Akinek már van készüléke, az különböző összegű feltöltéseket vásárolhat, eltérő egységárban. A feltöltésekhez viszont egységes kedvezmény jár. Ez azt jelenti, hogy ha veszünk egy 100 kunás feltöltést, akkor 127,78 kunát írnak jóvá, vagyis valójában ennyi díjat fizethetünk ki vele. Ha nem használtuk fel a teljes feltöltést, akkor azt a következő utazásnál (korlátlan ideig) költhetjük el.

Horvátországban három autópályakezelő üzemelteti az utakat – a cég azt a készüléket forgalmazza, ami az összes autópálya kétharmadát fedi le. Ahhoz, hogy az Istriai félsziget egy részén (Umag, Pula irányába) működjön a készülékük, az Ucka alagútnál első alkalommal be kell regisztráltatni.

A készülékre 2 év garanciát vállalnak, a készülék akkumulátora 8-10 évig jó, a csere körülbelül 2 ezer forintba kerül.

Ha változik a jármű kategóriája (mert például utánfutót csatolnak hozzá), akkor másik készülék kell, vagy ha időben szól a tulajdonos, akkor át is tudják íratni.

Maximum 2 nap alatt hozzá lehet jutni a készülékhez – személyes átvétel Kaposváron lehetséges (díjmentesen), vagy futárral küldik ki, ami 770 forintba kerül.

Egy táblázatban összefoglaltuk, melyik konstrukció milyen költséggel jár.

A vásárlást inkább annak érdemes meglépnie, aki évente többször megy Horvátországba. Illetve ha többen használnák a készüléket, akkor is érdemes lehet megvenni. Aki egyszeri vagy nem rendszeres utazásban gondolkodik, annak pedig a bérlés lehet a jobb megoldás, mert alacsonyabb az egységár, mintha megvenné az ENC-t, és nincs maradvány sem, amit aztán nem biztos, hogy el tud költeni.

Amit még a bérbeadócég hangsúlyozott: ha a felhasználó elvéti a fel-/lehajtót, vagy felhajtáskor túl közel megy az előtte haladóhoz és nem aktiválódik az eszköz, akkor megbüntethetik. Ilyenkor ők intézik a reklamációt.

A bérlés felé billentheti a mérleg nyelvét az is, hogy a szolgáltatás megvásárlásával nem fogyhat ki az egyenleg a felhasználó eszközéről. És ha mégis többet autózott, mint amennyit előre fizetett, akkor a leadásnál kell kipótolnia az összeget.

A bérelt eszköz minden olyan autópályán bármiféle ügyintézés nélkül használható, amely kompatibilis vele, míg a termékként vásárolt ENC-t külön regisztráltatni kell az Isztriai félszigeten.

Az ENC-vel egyébként nemcsak a horvát autópályadíjat lehet kifizetni, hanem a főbb alagutak és Krk-szigetre vezető híd díjait is. Egyedül a Zágráb-Macelj autópálya nem kompatibilis egyik eszközzel sem, ott csak készpénzzel lehet rendezni a díjat.

A szolgáltatók szerint ha valaki nem a szombati turnusváltással jön-megy, annak is takaríthat meg időt a készülék, legfeljebb nem órákat, hanem perceket. Egy valamit nem tud – ha dugó van valahol út közben, és amiatt kell várakozni, azon nem képes változtatni.

Drágul a horvátországi nyaralás Öt százalékkal emelkednek a horvát autópályadíjak hétfőtől - közölte a Horvát Autópályák Vállalat (HAC).