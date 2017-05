Tovább erősödnek a kínai-magyar pénzügyi kapcsolatok

Együttműködési megállapodást kötött Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Kína legnagyobb bankja, az ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) és az általa létrehozott Kína-KKE Alap vezetőivel Pekingben szombaton – írta a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében. A kereskedelmi alapon működő tőkebefektetési alap 10 milliárd eurót kíván befektetni a közép- és kelet-európai régióban. A tárcavezető beszédet mondott a Sanghaji Arany Tőzsde és a Budapesti Értéktőzsde közötti szerződés aláírásán is, a kínai fél Budapesten hozna létre aranykereskedelmi platformot. Vasárnap Varga Mihály részt vett az “Egy övezet, egy út” konferencia finanszírozási panelbeszélgetésén is több európai és ázsiai ország pénzügyminisztere és kínai banki vezetők társaságában. A találkozó fő témája volt, hogy az “Egy Övezet Egy Út” program fejlesztései számára hogyan lehet új forrásokat találni.

A Sanghaji Aranytőzsde Dubai és Toronto után harmadik, Európában első aranykereskedelmi platformját Budapesten szeretné felállítani, erről írtak alá egyetértési megállapodást szombaton Pekingben a kínai és a magyar tőzsde képviselői. Varga Mihály az aláíráson hangsúlyozta: örvendetes a megállapodás létrejötte, mert azt mutatja, hogy az igen jól fejlődő kínai-magyar pénzügyi és gazdasági kapcsolatok, a kölcsönös bizalomra alapozva, tovább erősödnek. Emlékeztetett, hogy tavaly Magyarország sikeres kötvénykibocsátást hajtott végre a kínai piacon, a Bank of China pedig 2015-ben első európai RMB-klíring központját Budapesten nyitotta meg.

A SINO-CEE Fund indítását a kínai fél a tavaly novemberi rigai Kína-KKE csúcstalálkozó keretében jelentette be. A tőkebefektetési alap célja 10 milliárd euró forrás gyűjtése és kihelyezése Közép- és Kelet-Európában az infrastruktúra, a korszerű gyártási rendszerek, a tömegpiaci fogyasztási cikkek, valamint a vállalati fúziók és felvásárlások területén. Magyarország nyitott az Alappal történő együttműködésre, a mostani aláírás megerősítette szándékainkat – mondta Varga Mihály.

A nemzetgazdasági miniszter vasárnap a fórum „Több forrásból származó alapok mobilizálása az Egy Övezet Egy Út fejlesztésének, finanszírozásának, szűk keresztmetszetének tekintetében” című panelbeszélgetésén vett részt. Varga Mihály elmondta: a gazdasági növekedés beindulásával egyre inkább előtérbe kell kerülnie a hazai vállalkozások piaci alapon való finanszírozásának. A magyar vállalatok finanszírozásában tradicionálisan a hitel az első számú opció szemben az angolszász országokra jellemző tőkepiaci forrásszerzéssel. A hazai vállalati kötvénypiac előtt jelentős fejlődési lehetőség áll, ezen a piacon pedig az ázsiai befektetők szerepére is számítunk.

Varga Mihály az “Egy övezet, egy út a nemzetközi együttműködésért” elnevezésű fórumra utazott Kínába a magyar kormánydelegáció tagjaként. A nemzetgazdasági miniszter a Fórum mellett találkozott több kínai fejlesztési pénzintézet képviselőjével is, köztük vasárnap az Ázsiai Infrastrukturális Befektetési Bank (AIIB) elnökével is. A Fórumon a résztvevő pénzügyminiszterek közös nyilatkozatot is elfogadtak, amiben iránymutatásokat rögzítettek arról, hogyan lehet az „Egy övezet, egy út” programon belül erősíteni a pénzügyi együttműködést és új finanszírozási forrásokat becsatornázni a reálgazdaság fejlődése érdekében.