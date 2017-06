Mészáros jól spekulált: vadásszák a jobb helyeket a balatoni kempingekben

Egy év alatt 20 százalékkal emelkedett az előfoglalások aránya a nem régiben Mészáros Lőrinc által felvásárolt Balatontourist által üzemeltetett tó körüli kempingekben. A nagy érdeklődés miatt a főszezonra már szinte elkeltek a közvetlen vízparti parcellák, és lefoglalták az üdülőházak, mobilházak, illetve bérsátrak nagy részét is. Nem csak a külföldi, hanem a belföldi turisták között is egyre több a visszatérő vendég.

A Balatontourist a 12 általa üzemeltetett, tó körüli kempingben 5200 kempinghellyel, 500 bungalóval, 200 mobilházzal, bérelhető lakókocsikkal és berendezett komfortos sátrakkal várja a kempingezni vágyókat. A bőséges kínálat ellenére a főszezonra – július-augusztus hónapokra – lassan már betelnek az időpontok, különösen a hétvégék, illetve fogynak a még bérbe vehető üdülőházak, mobilházak és a sátrak is.

Az igen kedvelt, nagyméretű, közvetlen vízparti parcellákat már az előfoglalásban értékesítették a főszezonra – sokan még december elején lefoglalták ezeket.

Sátorhelyet azonban az egész szezonban tudnak biztosítani a balatoni kempingekben.

A legnagyobb balatoni szállásadó vállalatnál július 7-ig tartó akciókkal, új medencékkel, valamint felújított, légkondicionált üdülőházakkal is készülnek a szezonra.

Idén a Balatontouristnál 20 százalékkal emelkedett az előfoglalások száma a tavalyi év adataihoz képest. Ebben az évben is a külföldről érkező turisták foglalták le leghamarabb a helyüket (70 %), jóval a szezon előtt; míg a belföldi vendégek (30 %) pedig inkább a tavaszi turisztikai vásárok után döntöttek a nyaralásuk helyszínéről.

Úgy tűnik tehát, ilyen oldalról nézve is jó helyre fektette a pénzét Mészáros Lőrinc:

A Balatontourist tapasztalatai alapján évről évre több a visszatérő hazai vendég; ők jellemzően az üdülőházakat és a mobilházakat foglalják le már jóval a szezon kezdete előtt, de mivel a vállalat tavaly egy februárig tartó, 10 százalékos előfoglalási akciót hirdetett a sátor- és lakókocsihelyekre, idén ezekből is jóval több kelt el a szokásosnál. Az előfoglalási adatokból jól látszik, hogy a külföldiek közül továbbra is a német, holland és dán vendégek jönnek szívesen a tó körüli kempingekbe, de továbbra is a magyar turisták adják a Balatontourist forgalmának a 60%-át.