A luxust is elkapkodják a bérlakást keresők

A kiadó budapesti lakások nagyjából 10 százaléka tartozik abba a csoportba, amelyet több mint 4000 forintos négyzetméteráron kínálnak. Ezek az otthonok átlagosan havi 400 000 forintért bérelhetők ki, ennek ellenére 1-3 hónap alatt megtalálják lakóikat – derül ki az Otthontérkép.hu legfrissebb felméréséből.

A kiadó lakások piaca az általános lakáspiaci változásokat követve ez elmúlt években indult növekedésnek. Ennek köszönhetően ma már egy átlagos, nettó 200 000 forintos fizetésből szinte képtelenség lakást bérelni, úgy, hogy a bérleti díj kifizetése után még maradjon is valamennyi költőpénz a bérlő zsebében. Ennek ellenére a kínálat egytizede több mint 4000 forintos négyzetméteráron várja a bérlőjelölteket. Ezek a luxus kategóriásnak számító otthonok átlagosan havi 400 000 forintos áron bérlehetők ki.

A magas ár ellenére hamar kiadhatóak a luxusárú lakások is

A magas ár ellenére mégsem telik el túlságosan hosszú idő a bérlő betoppanásáig, hiszen az Otthontérkép.hu adataiból egyértelmű, hogy átlagosan 1-3 hónap alatt kiadhatóak ezek az ingatlanok.

A luxus árkategóriájú budapesti lakásokat általában 260-600 000 forintos havi díj ellenében lehet kibérelni, nem ritka azonban a 800 000 forintos ár sem. A jellemző méret 80-130 négyzetméter, de persze vannak 200-300 nm-es vagy ennél is nagyobb hajlékok is.

A luxus kategóriában nagyjából beálltak a bérleti díjak. Becslésünk szerint a nagy tetőteraszos vagy penthouse lakások díjai 2016 közepéig bőven az átlagot meghaladva emelkedtek, de a drágulás az elmúlt egy évben már csak kb.5-10 százalékos volt, s a következő egy-két évben is hasonló mértékre számítunk. A kereslet továbbra is élkénk maradhat, ez pedig stabilizálhatja az árakat, csökkenés nem valószínű

– fejtette ki Mester Nándor, az Otthontérkép vezető elemzője.

A szakértő utalt rá: a kiadásra szánt luxus lakások egy része az új lakóparki kínálatban is megjelenik, de ezek értékesítési ideje kissé hosszabb, mint egy évvel ezelőtt, a kisebb és közepes árú lakások sokkal gyorsabban találnak gazdára egy-egy projekten belül. Várható, hogy az új építésű beruházásokban kibérelhető luxus otthonok száma el fog törpülni a tágabb belvárosban felújítással vagy átalakításokkal kialakított szuper kényelmes és kiemelkedő szolgáltatásokat nyújtó lakások számától, utóbbi egyre nagyobb üzlet a befektetőknek.

A felsőkategóriás kiadó lakások legnagyobb arányban (45%) a belvárosban, az V. és a VI kerületben fordulnak elő, áruk pedig bőven meghaladja az 5000 forintos négyzetméterárat. Ez követi a II. és az I. kerület, melyek szintén kedvelt célpontjai a tehetősebb közönségnek. Érdekes, hogy a luxusárú otthonok csupán pár százalékos arányban vannak jelen a IX. kerületben, mégis ott az ár alulról erősen megközelíti a már említett 5000 forintos szintet. Ennek oka feltehetően a nagy erőkkel épülő és a jómódú közönséget célzó új építésű projektekben keresendő.

A magas négyzetméterárú ingatlanok elszaporodása egyrészt – mint az előbbi példánál is – az új projektek megjelenésével magyarázható, másrészt pedig az általános lakásár emelkedéssel, illetve a rövidtávú lakáskiadás elterjedésével. Ezek a statisztikák még inkább alátámasztják azt a sokat hangoztatott tételmondatot, miszerint továbbra is megéri lakásba fektetni, pláne ha az jó kvalitásokkal bír és a tulajdonos adott esetben hajlandó is áldozni arra, hogy a kialakítását és berendezését a luxus irányába terelje.

(kiemelt kép: Thinkstock)