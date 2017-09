30 éve nem látta Ilonka néni olasz szerelmét, az internet talán segíthet

Ilonka néni férje rég elhunyt, most úgy döntött, megkeresi régi szerelmét, az olasz Luigit. Segítsen, ha ismerős Varesében!

Sokszor fordul elő, hogy elveszett dolgok felkutatásában nagy segítséget nyújt a Facebook és úgy általában az internet. Talán most is jóra fordul a dolog, pláne, hogy most nem elveszett tárgyat, hanem elveszett szerelmet keres egy idős magyar hölgy.

A Facebookra került ki egy nyilvános poszt szombat délelőtt, amiben egy nő ír arról, hogyan futott össze az Andrássy úton egy idős hölggyel, aki egy olasz fordítóirodát keresett. Együtt mentek odáig, miközben kiderült, az Ilonka néniként megnevezett néni régi – de nem elfeledett – szerelmét keresné meg azután, hogy férje már húsz éve meghalt.

A keresendő olasz férfi neve Luigi, Varesében lakott, 75-80 év körüli lehet.

Ilonka néni ugyan a helyi plébániára szerette volna valamilyen módon kifüggesztetni a felhívást, de rábeszélésre beleegyezett, hogy a neten is tehetnek egy próbát. Szóval akinek van olaszországi kapcsolata, pláne Varese környékén, az mozgósítsa, ez most fontos ügy!