Az élete kockáztatásával mentett ki hat kiskutyát egy nő egy folyóból

Egy kiskutyákkal teli kiskocsival sétált végig az utcán a kaliforniai Acampoban élő Nancy Roberds egyik szomszédja. A neve elhallgatását kérő nő Roberds kérdésére elmondta, hogy a csivavakölyköket épp akkor mentette ki a közeli Mokelumne folyóból.

A névtelen szomszéd elmesélte, hogy egy barátjával épp átautóztak a folyó egyik hídján, amikor észrevették, hogy az előttük haladó kocsi lelassít, majd egy vászonzsák repül ki az ablakán, bele egyenesen a vízbe.

Az ismeretlen nőnek nagyon gyanús volt a jelenet, ezért a híd után lehúzódott, lement a folyóhoz és beúszott a csomagért. Azt mondja, kis híján megfulladt, de végül sikerült partra úsznia a zsákkal együtt, amiben hat kiskutya volt. Az egyiküket szabályosan újra kellett éleszteni.

A megmentő azonban csak ideiglenesen tudta befogadni a kölyköket, Nancy Roberds és a lánya segítettek helyet találni a kicsiknek. Alig osztották meg a kutyák fotóit és történetét a Facebook-on, máris jelentkezett egy a közeli Lodiban működő állatvédő szervezet, akik vállalták, hogy gondoskodnak a csivavákról, amíg örökbe lehet adni őket.

Swinging by this home in Lodi where 6 little puppies are being fostered after being rescued from the Mokelumne River pic.twitter.com/0Z5UFMJL0W

— Liz Kreutz (@ABCLiz) July 15, 2017