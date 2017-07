Minden, amit tudni kell a szabadtéri szexről

Most már azt is tudjuk, ki volt a repülőn „szexelő” nő

Szép és jó, ha az ember elér abba a korba, hogy nem kell egész nap azon agyalnia, hova bújhatna el romantikázni kettesben a szerelmével. Már van hálószoba, van ágy, van albérlet vagy saját lakás, így a fiatal felnőttkor összes kínos lebukása a szabadtéren való szex miatt már a múlté. Csakhogy a rendszeres hálószobás szex hosszú távon kinyírhatja a libidót, így bármilyen korosztálynak receptre felírva ajánlott a szabadtéren való szex. Vannak erre alkalmas helyek Budapest, Balaton és a népszerű tengerparti nyaralóhelyek környékén is, csak óvatosnak kell lenni, és okosan meg kell tervezni. Ez ugyan elvesz valamennyit a dolog spontán izgalmából, de legalább nem kerül senki a Blikk címlapjára.

A szabadtéri szex alapszabályai meglehetősen egyszerűek: legyen biztonságos, álljon mindenki készen erre, és lehetőleg semmi törvénytelen ne történjen. Először is, dönteni kell a helyről, és bele kell kalkulálni, lehet, hogy mire odaérünk, már nem leszünk hangulatban. Tehát olyan környezetet kell keresni, ahol akkor is biztosan jól érezzük magunkat, ha épp nem lesz szex, de ha mégis lesz, akkor biztonságosak és zavartalanok a körülmények.

A Balaton körül számtalan elhagyott régi rom van, például kolostorok romjai, amik alkalmasak a vágy megélésére – kerülve a tömeget, napsütéses strandidőben, hétköznap ebéd után vagy hétköznap délelőtt érdemes ezeket keresgélni. Némelyik rom hűs árnyékot is ad, és pont annyira zegzugos, hogy biztosan el lehet bújni arra az időre, amíg tart a liezon. A romok mellett a kevésbé ismert kirándulóhelyeket is érdemes megnézni, Tihanynál Sajkod felé a hátsó erdőút és a Balaton partja is kiváló választás, de bármelyik két település közt bármilyen repce- vagy kukoricaföld is megteszi – pláne, ha van autó, és abban van légkondi. Budapest környékén a kirándulóhelyek adhatnak erre lehetőséget: a Pilis, a Bakony, de például a Hajógyári-sziget is alkalmas lehet erre.

A második, amire mindenképpen figyelni kell, hogy magántulajdonban van-e az adott terület vagy sem – ha a kukoricaföld magántulajdon, akkor törvénysértést követ el minden ott szexelő párocska. Remélhetőleg az arra járó földtulajdonos beéri a röhögéssel, és krákogással, de rosszabb esetben a bíróság elé is kerülhet az ügy. A közterület sem annyira alkalmas erre, szabálysértésnek minősül a szabadtéri közösülés, ha épp arra jár egy lelkes polgárőr.

A balatoni kertmozikat így inkább senkinek nem ajánljuk.

A tervezésnek muszáj kiterjednie arra is, hogy a zavartalan szexhez elengedhetetlen kellékek kéznél legyenek a rét kellős közepén is. Óvszer, szúnyogirtó krémek, kenőcsök, esetleg szexuális játékok legyenek a táskában. Ha a helyszín megvan, és a szükséges kellékek is a táskában hevernek, akkor már csak arra van szükség, hogy olyan ruhát válasszunk, ami lehetővé teszi a könnyű hozzáférést – mind a férfiaknak (öv!), mind a nőknek.

A tökéletes szabadtéri szexhez az álló szexpózok a legjobbak. Orális szex állva, szex hátulról a fának támasztva, szex szemtől szemben a fának dőlve. Ha van lehetőség, akkor az ülő pózok is szóba jöhetnek: szex a szex farönkön ülve, szex az autó motorháztetőjén ülve, szex a tó partján lévő fapadon ülve, szex a csónakban óvatosan – a sor végtelen, csak a fantázia szabhat határt. Bár a tervezgetés miatt már konkrét terv, ezzel együtt pedig elvárás lehet bárki fejében, de ha mégse jön össze a szabadtéri szex, – ami induláskor általában 50% esélyt jelent -, semmiképp ne legyen csalódás. Pontosan emiatt érdemes úgy tervezni a kirándulást, hogy szex nélkül is élmény legyen. A szex összejöhet máskor, elvégre is, van pár hónap hátra a nyárból.