Ember nem örült még úgy ajándéknak, mint ez a jávorszarvas néhány jókora tócsának

Az elmúlt napokban nem csak a Kárpát-medence látott óriási esőzéseket – egyedül a keddi ítéletidő egymilliárd forintos kárt okozott, és fél méter mély medencét varázsolt a fővárosból – , hanem a világ túlsó oldalán fekvő Colorado állam is, de az állatok ennek egy fokkal talán jobban örültek, mint a hirtelen hajóvá vált buszokkal itthon hazafelé tartó emberek.

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az alábbi videón látható jávorszarvas, aki úgy örült a pocsolyáknak, mint a kisgyerekek a karácsonyfa alatt kibontott ajándékoknak:

Enjoying all the rain? Because this elk sure is. #cowx #ColoradoOutdoors pic.twitter.com/wXAcChQVMi

— CO Parks & Wildlife (@COParksWildlife) May 23, 2017