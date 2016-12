Carrie Fishert gyászolják a Csillagok háborúja színészei

Mark Hamill és Billy Dee Williams is megemlékezett a kedden elhunyt Leia hercegnőről.

Nincsenek szavak. Megdöbbentő

– így reagált Mark Hamill kedden este Carrie Fisher halálára. A Csillagok háborúja Leia hercegnője hatvanévesen hunyt el, helyi idő szerint kedden délelőtt egy Los Angelesi kórházban. A gyászhírről itt számoltunk be.

Egy másik legendás sci-fi, a Star Trek főszereplője, William Shatner is megemlékezett Carrie Fisher haláláról. Ő ezt írta:

Mély megrendüléssel értesültem Carrie Fisher haláláról. Hiányozni fognak a közös viccelődéseink. Egy csodálatos tehetség és csillag hunyt ki.

I'm deeply saddened to learn of the death of Carrie Fisher. I will miss our banterings. A wonderful talent & light has been extinguished. — William Shatner (@WilliamShatner) December 27, 2016

Stephen Fry angol színész-komikus, aki „A mániás depressziósok titkos élete” című műsorában beszélgetett Carrie Fisherrel, azt írta:

Ő volt a legragyogóbb, legviccesebb, legbátrabb, legkedvesebb, legokosabb és legédesebb ember, akit valaha ismertem. Súlyos csapás Carrie Fisher elvesztése.

She was the brightest, funniest, bravest, kindest, cleverest and sweetest person I ever knew. A crushing blow to lose @carrieffisher — Stephen Fry (@stephenfry) December 27, 2016

A Csillagok háborújában Lando Calrissiant alakító Billy Dee Williams közölte:

Mélyen elszomorított a hír Carrie távozásáról. Kedves barátom volt, akit tiszteltem és csodáltam. Ez a sötét erő napja!

I'm deeply saddened at the news of Carrie's passing. She was a dear friend, whom I greatly respected and admired. The force is dark today! — Billy Dee Williams (@realbdw) December 27, 2016

(Independent)