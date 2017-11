„A Felházban van valami, amire a teremtés óta mindenki vár”

Nagyot szólt a hír, hogy Orbán Viktor fia a Felház nevű keresztény mozgalom vezetője lett, miután derékba tört focistakarrierje. Azonban a nagy érdeklődés ellenére kevesen vannak tisztában azzal, hogy mi az a Felház – azon túl, hogy Orbán Gáspár benne van. Cikksorozatunk eddigi részeiben kiderült, hogy történnek „bibliai csodák" a belvárosban, hogy milyen a Felház és különböző gyülekezetek viszonya A Felház vezetőivel készült interjúnkból pedig az is kiderül, hogy miért csinálják a fiúk a Felházat és milyen pénzből. A cikkek mellett egy videót is forgattunk a Felházról. A mozgalom egyik önkéntese mesélt nekünk arról, hogy segített neki a Felház elmélyíteni a kapcsolatát Istennel, hogy lett részese ő is csodáknak illetve, hogy mit csinálnak a Felházban, amikor Orbán Gáspár miatt éri őket támadás.