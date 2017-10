Halálra rázta kisbabáját a begyógyszerezett fertőendrédi nő

Vádat emeltek a nő ellen, aki 2016 nyarán megölte hét hónapos kislányát egy Sopronhoz közeli településen. Tíztől húsz évig, vagy akár életfogytig tartó szabadságvesztést is kaphat, amennyiben bűnösnek találják. A vád ellene tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség keddi tájékoztatásában a kegyetlen bűncselekmény számos részlete fény derül, például, hogy az anya milyen módon végzett a csecsemővel, illetve, hogy a gyilkosságot begyógyszerezve követte el.

A nő 28 éves volt, amikor kislányát megszülte Svájcban. Ekkor már volt egy nyolcéves gyermeke, akit a testvére nevelt. Miután a pici megszületett – 2016 májusában – visszatért Magyarországra, de anyagilag nem állt jól, ezért nyáron egy frissen megismert férfihoz költözött egy Sopron közeli faluba. Bár az ügyészség nem nevezte nevén a települést, Fertőendrédről van szó.

A nő gyakran ivott és gyógyszerezte is magát: nyugtatókat és antidepresszánsokat szedett. Utóbbiakat egyik ismerősétől szerezte be. A gyilkosság napján az ajánlott adag nyolcszorosát vette be a pirulákból. A kora délutáni órákban – mivel idegesítette a sírás – a gyerek fejét legalább háromszor megütötte, majd felkapta a csecsemőt és nagy erővel, hosszasan rázta, amitől a baba szinte azonnal meghalt.

Miután a kislány meghalt, testét a földre tette és rendet rakott a szobában. Órákkal később így talált rájuk az élettársa, aki segítséget hívott. A csecsemő halálát kiterjedt agyzúzódás okozta.

A nő előzetes letartóztatásban várja a tárgyalását.