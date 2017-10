Vona Gábor teljesen megjuhászodott

Vona Gábor annyira összevizslázta a Jobbikot, hogy az teljesen középpárttá alakult. A Corvin közben kiderült, Vona röstelli, hogy a széthúzást támogatta régen, és hogy neki is van már terve, nem csak Orbánnak és Sorosnak.

Ha az emberben lakozik egy keresztény, könnyen megállapíthatja, hogy nem véletlenül esett egész nap: a Jóisten könnyezett a mai magyar politika állapotán, ami az 1956-os felkelés emlékét szokás szerint a saját érdekeinek megfelelően facsarta ki. Ezt tette a szélsőjobb is hétfőn, díszletként felhasználva a pesti srácok emlékműveit a saját kampányához.

A Jobbik hagyományos helyszínén, a IX. kerületi Corvin közben koszorúzott, zenélt, szavalt és szónokolt megkapóan kevés, cirka 150 ember előtt. Aki volt a Jobbik fénykorában a párt demonstrációin, emlékezhet rá, ez a párt hajdanán – akár cudar időben is – megtöltötte a Bajcsy-Zsilinszky utat faltól falig, ezrekkel. Most ez nem sikerült a bravúr, és ha belevesszük, hogy a közvélemény-kutatások szerint sem acélosodott semmit a párt az utóbbi fél évben, látható, hogy ez a néppártosodás tényleg nem lett a siker receptje egyelőre.

Vona Gábor és párttársai 2017. október 23-án pedig azt próbálták magukkal és a nagyközönséggel is elhitetni, hogy márpedig valid kormányváltó erővé nőtte ki magát a Jobbik Magyarországért Mozgalom, sőt Vona még korábbi önmagával is meghasonlott a vizslásodási folyamatban, elnézést kért korábbi mondataiért. De ne szaladjunk előre, hisz volt még szónok dögivel.

Megjelent a pódiumon több jobbikos politikus és a cilinderből előrántott képviselőjelölt is: beszélt Z. Kárpát Dániel, Dúró Dóra, Steinmetz Ádám (a Balaton déli partjánál lesz majd jobbikos jelölt az olimpiai bajnok vízipólós). De persze a délután fénypontja Vona Gábor beszéde volt, amire még a Jóisten könnyei is elapadtak.

Vona hozta a formáját, valóban úgy tűnik, amikor beszél, hogy jogosan akar az ellenzék vezető egyénisége lenni, de azért nem tűnt úgy sem, hogy a beszédét ekkor pár perce befejező Orbán Viktor ijedtében lemondana, feloszlatná a Fideszt és kiíratná az előrehozott választást.

Eleve túltolták már azt is, hogy Vonát mint Pongrátz Gergely, az 1956-os, Corvin közi harcok egyik nagy alakjának örököseként hívták a színpadra. Vona aztán bizonyítani akarta, hogy a náci kutyából demokrata szalonna lett, semmi szebb jövőt nem volt se a beszéde elején, se a végén. Mindenesetre rocksztárként fogadták, „Isten hozott, Isten hozott!” – skandálta a 150 fős rajongótábor.

Az első gondolatmenete arra épült, hogy a kormány ’56-os kampánya szerint mi magyarok a szabadság nemzete vagyunk. A Jobbik-elnök szerint ez igaz, azonban a magyarság nemcsak a külső ellenségekkel szemben kelt fel történelme során, hanem a belső elnyomás ellen is. Ma is vannak szabadságunkat veszélyeztető külső hatalmak, ahogy a belső hatalmak is jelen vannak.

A jelenlegi kormány ilyen, élén Orbán Viktorral.

A Jobbik egyik kedvenc témája is előkerült: a fiatalok kivándorlása. Mert nem jókedvből vagy kalandvágyból mennek el a Kárpát-medencéből, hanem „sebzett szívvel”. És hogy ki vagy kik elől menekülnek?

Soros György és a Soros-terv elől, vagy Orbán Viktor és az Orbán-terv elől?

A Soros-tervet már ismerjük – na de mi az az Orbán-terv? Vona szerint az, hogy a fiatalok nem tudnak Magyarországon boldogulni, el kell menniük. Az Orbán-terv szimbóluma a kivándorlásnak – evezett zavarosabb vizekre. És itt jött a csavar, amire senki sem számított:

Van ám Vona-terv is.

Ennek lényege, hogy a másik két tervet meg kell akadályozni, Magyarországot fel kell zárkóztatni. Kell a határkertés, de kell határőrség és alkotmánymódosítás is a menekültkvóta ellen, ezzel a Soros-tervet elintéznék. Az Orbán-terv ellen pedig annyi kell, hogy a mostani kormányt el kell számoltatni kíméletlenül.

Az Európai Unió jövőjéről szóló vitákon pedig részt kell venni. Nem is akármivel, hanem a Jobbik vesszőparipájával, a béruniós kezdeményezéssel. A dolog nem állhat túl jól a Jobbiknak, mert Vona a beszéd végén is visszatért rá, a gyűlés környékén, az aluljáróban és az árkád alatt is gyűjtötték az aktivisták az aláírásokat.

Aki nagyon hiányolt konkrét programot is így, a választások előtt fél évvel, azt is kapott, bár csak dióhéjban. A Jobbik hatékony gazdaságpolitikát, támogatott kisvállalkozásokat, modern egészségügyet és dettó modern, de a hagyományokra is építő közoktatást ígér.

Ehhez azonban nem pártelnököknek kell egyezkedni, dobott egy pofont a baloldalnak. Ők a kormányváltó erő márpedig. Azt is vállalja a Jobbik, hogy vadásznak rá, van elszántsága és ereje is (utalt finoman a szélsőjobbon megjelenő új árnyékmozgalomra, ami a Jobbik után, 6-kor tartott ugyanitt megemlékezést, lásd keretes írásunkat). Mindenesetre nagy felelősség nekik a kormányváltás, de most nem szabad vitázni, össze kell tartani. És ekkor jött a mea culpa, a meghasonlás:

Vona elismerte, volt idő, amikor azt kereste, mi az, ami szétválasztja az embereket, de elege lett ebből, kiszállt, mert nem vezet sehova, pusztulás lesz a vége.

Őt ezért nem is érdekli, ki konzervatív, ki radikális, ki jobb- és ki baloldali. Eleve a Kiegyezés évfordulója van, ideje lenne hát kiegyezni mindenkinek. Bezzeg ’56-ban együtt vonultak fel az emberek, „nem azt kérdezték, apád kire savazott ’45-ben?” A magyar szabadság ma is tud egyesíteni, és ők így le is váltják 2018-ban a Fideszt. Ekkor csodás retorikai fordulat jött:

Orbán Viktor a szabadság angyalát lelökte a székből és rápöffeszkedett.

Orbán a félelemre építi a hatalmát, mert maga is fél, maga is gyenge. A Jobbik viszont olyan országot szeretne, ami a miénk, és ahol a tisztességes embernek nem kell félnie. Üzent, hogy nem kell az életünket adni a szabadságért, csak el kell menni szavazni jövőre. Ahogy költőien fogalmazott: „jó döntést kell majd hozni, hogy az őszi hideg és a hulló falevelek elhozzák a tavaszt.”

Vona tehát teljesen megjuhászodott, annyira, hogy kicsit azt lehetett érezni, már nem akarja kemény szavakkal leváltani Orbánt, sőt saját szélsőjobbos, félnáci múltjával is leszámolt. A régi Jobbik-revük legradikálisabb magja már eleve el se jött a felpuhult Jobbik eseményére, de aki kitartott a Jobbik mellett, az megéljenezte Vonát. Sőt, az eseményt záró, a Bródy Sándor utcába tartó fáklyás menet előtt talán még a béruniós ívet is aláírta.

A Jobbiktól messze jobbra Nagy svunggal fogtak össze július 8-án a szélsőjobbos szervezetek, hogy a középre tolódott Jobbik helyett kitöltsék a radikális jobboldalon található űrt. Megalapították hát az Erő és Elszántság nevű szervezetet, ami a Jobbik után másfél órával tartott szerény gyűlést a Corvin közben. A gyűlés csak létszámban volt szerény (kb. 80 fős), de a megjelentek azt sugározták, ami a cél volt: afgán menekült legyen a talpán, aki elsétált volna a betyársereges figurák előtt. A Tyirityán Zsolt vezette ünnepi műsor több egymást követő beszédből állt, ahol többször előkerült a rassztudat, megidézték egy árnyékbokszoló cigánygyerek figuráját és alázták Gulyás Gergelyéket, akik egy kis eső miatt lemondták a mai tüntetésüket. A nettó náci kifejezésektől eltekintve nem sokban különbözött ez az esemény egy Fidesz-gyűléstől, ugyanolyan harsányan szapulták a civileket és a liberálisokat, ahogy Orbán szokta, csak ebben a közegben a mondatok üvöltve sújkolása az elegendő, nem a halk, polgári értelemben vett náculás, mint a Terror Háza előtt.

