Halottnak is küldött konzultációs levelet a kormány

Valami nagyon nem stimmel a kormány címlistájával, ugyanis elhunytaknak is küld nemzeti konzultációs levelet, írja a Magyar Nemzet.

Egy VIII. kerületi nő mesélte el a lapnak, hogy a múlt pénteken a húga nyolcéves korában elhunyt fiának érkezett levél a kormánytól az óbudai címükre, ahol a kisfiú a már szintén elhunyt édesanyjával lakott.

1977-ben, negyven éve halt meg az unokaöcsém, Szedlák László. Nyolcéves korában lezuhant a Gellért-hegyről. És most kíváncsiak a véleményére a Soros-tervről

– mesélte a hölgy a lapnak.

A Hír TV korábban arról számolt be, hogy kamu e-mail-címekről is ki lehet tölteni a konzultációt, ráadásul egy ember többször is megteheti ezt.

Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke hétfőn azt mondta, már több mint 20 ezren kitöltötték az interneten a nemzeti konzultációt.