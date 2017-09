Bezárult a kör: senki nem tudja, ki kötött szerződést Hosszú Katinka klubjával

Sem a magyar kormány, sem az építtető, sem az üzemeltetési pályázatot kiíró nemzeti vagyonkezelő nem tudja, hogyan kerül az Iron Aquatics a Duna Arénába.

„Kérdéseivel kapcsolatban kérem, hogy illetékességből forduljon az uszoda üzemeltetőjéhez” – válaszolta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, amikor arról érdeklődtünk, melyik céggel, szervezettel kötött megállapodást Hosszú Katinka, illetve klubja, az Iron Aquatics a Duna Aréna használatára. Amikor arról kérdeztük a tárcát, az adott időszakban ki volt az uszoda üzemeltetője, akkor már nem válaszolt. Pedig a kormánynál van, aki úgy tudja, hogy az NFM-nek kellene ezt tudnia. Merthogy a sportért felelős Emberi Erőforrások Minisztériuma oda irányított. A Miniszterelnökség meg sehova: egyszerűen válasz nélkül hagyta a kérdést.

Immár fél éve próbáljuk megtudni, milyen feltételekkel használhatja az őrült mennyiségű közpénzből elkészült Duna Arénát Hosszú Katinka és Shane Tusup vállalkozása, ám minden érintett, minden eszközzel titkolja a megállapodást. A versenyző-edző, feleség-férj közös vállalkozása egyébként az Iron Corporation nevet viseli, a cégadatok szerint harminc embert foglalkoztat, és 2014 óta minden évben többmilliós profittal zárta az évet. (A legjobb esztendő 2015 volt, amikor majd harmincmillió forint volt az adózott eredmény.)

Az üzleti eredmény javításához az idén az is hozzájárulhat, ha a vállalkozás akciós áron használja a közpénzből üzemeltetett, egyébként nyereségesen lényegében nem is működtethető Duna Arénát. Kérdéseinket az ügyben ezúttal is elküldtük az Iron Aquatics-nak, de a klub, ahogy eddig nem, úgy ezúttal sem reagált felvetéseinkre. Azt kérdeztük, melyik céggel szerződtek a létesítmény használatára, és mennyit fizetnek érte.

Továbbá Shane Tusup a minap az Indexnek azt mondta a Gyárfás-balhé kapcsán: „nem volt más választásunk, valamit tenni kellett az úszósportért”. Ennek kapcsán

azt kérdeztük a klubtól, hogy mennyiben szolgálja a magyar úszósport érdekeit, hogy első számú versenyzőjének magáncége átláthatatlanul, nem ismert feltételek mellett használja a Duna Arénát. Teszi ezt úgy, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság állásfoglalása szerint közérdekű adat a szerződés. Hosszúék klubja erre sem válaszolt.

Természetesen a kormányon kívül megpróbáltuk az összes lehetséges szereplőt előkeríteni. Korábban egy sor állami cégnél lyukra futottunk, és az újabb körben sem sikerült olyat találnunk, amelyiknek lenne szerződése az Iron Aquatics-szal. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnél azért próbálkoztunk, mert korábban ez a cég írt ki üzemeltetési pályázatot a Duna Arénára. Ám azt a választ kaptuk: a létesítmény vagyonkezelésben van, nem tartozik az MNV illetékességi körébe. Futottunk egy kört a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központjánál is, mivel ez a cég koordinálta az építkezést, és az átadás után nem sokkal Hosszú Katinka már be is jelentette, hogy klubja használja majd az arénát. Ez a cég azt közölte: „A Duna Aréna üzemeltetésével és használatával kapcsolatos kérdések nem tartoznak a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja illetékességébe.”

Újabb ötletünk egyelőre nincs. A 24.hu által a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál kezdeményezett eljárásnak köszönhetően kiderült, a Hosszú Katinka, az Iron Aquatics, illetve a Duna Aréna üzemeltetője közötti megállapodások részletei közérdekű adatok. Adatigénylésünk, miként kérdéssorunk sem járt sikerrel, mert képtelenség megtudni, ki lehet az adatgazda. (Féléves kálváriánk alatt elvéreztünk több minisztériumnál, a Bp2017 Kft.-nél, miként a bizonyos időszakban az üzemeltetési feladatokat ellátó B-Omega-T Kft.-nél is.)

A jelenlegi állás szerint tehát Hosszú Katinka cége úgy használhatja az uszodát, hogy az illetékes hatóság állásfoglalása ellenére nem lehet megtudni, kivel, mennyiért, hogyan (volt-e például pályázat) szerződött. Amit még tudunk az átláthatóságért, az uram-bátyám világ ellen színre lépő sportoló bizniszeiről: a 24.hu már korábban megírta, hogy a csillebérci egykori úttörőtábor területén a kormány Hosszú Katinkáékkal együttműködve készül úszóakadémiát létrehozni.

Egyébiránt Shane Tusup a már említett interjú után véleménycikket is írt az Indexnek, amelyben erkölcsi kötelességről is írt, majd azzal a mondattal búcsúzott:

Üvöltésben jó vagyok, én nem fogom abbahagyni.

