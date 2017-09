Rátámadt a tanú a gyilkosra a Szolnoki Törvényszéken – megbüntették

Dühében, elkeseredettségében rátámadt a szolnoki gyilkossággal vádolt fiatalra a bíróságon az egyik tanú. A verekedő apjaként szerette apósát, és furdalta a lelkiismeret, mert neki kellett volna elmennie arra a találkozóra, ahol a 61 éves férfit halálra késelték.

A brutális bűncselekmény ügyét augusztus 24-én kezdte tárgyalni a Szolnoki Törvényszék. Miután ismertették a vádat és meghallgatták a vádlottat, a tanúk következtek. Az áldozat 34 éves vejével akartak elsőként beszélni, ám miközben a férfi a bírói pulpitus felé közeledett, egy hirtelen mozdulattal nyakon, illetve állon rúgta a fiatalt. Bv-sek fékezték meg. A sérültet mentők vitték el a helyszínről. A támadásról a törvényszék is beszámolt.

A tárgyalást berekesztették, a tanút pedig átvitték az ügyészségre. A férfi együttműködő volt, elmondta, mennyire szerette az áldozatot, és – ahogy azt fent írtuk – részben magát okolta a történtek miatt, illetve beszélt arról is, hogy a tragédia óta családi élete megromlott. Állítja: nem tudta magát fékezni, amikor meglátta a vádlottat, aki ebbe a helyzetbe hozta őt. A Zsaru magazin azt írja, a férfit gyorsított eljárásban, másnap már bíróság elé is állították. 180 ezer forint pénzbüntetésre ítélték, engedélyezve, hogy tíz részletben fizesse be a pénzt, illetve mentesítették a büntetlen előélet jogkövetkezményei alól.

Az említett gyilkosságról a 24.hu is beszámolt. A vádirat szerint a fiatal szerencsejátékozott, és 2016 nyarán sikerült is eljátszania minden pénzét. Hogy fogadhasson, rendszeresen sikkasztott munkahelyéről, lényegében elvette a bevételt, összesen több mint 900 ezer forintot.

A fiúnak 2016. július 15-én kellett volna elszámolnia a pénzzel az üzletlánc megbízottja felé. De nem tudott,

ezért eldöntötte: meg fogja ölni, hogy ne derüljön ki a sikkasztás, és azt is, hogy elveszi a nála lévő pénzt, azaz a többi üzletből származó bevételt. Elszámolás ürügyén Szolnok egy elhagyatott részére csalta a férfit, ahol

késsel támadt rá és több szúrással megsebesítette. A súlyosan sérült áldozat menekülni próbált, de támadója utolérte és a késsel ismét lesújtott. Egy, a közelben elhaladó autó miatt a tettes rövid időre felhagyott cselekményével, beszállt a sértett autójába, de meglátta, hogy a földön fekvő ember még életjeleket ad, és ekkor az autóval többször is áthajtott az áldozata testén.

A fiatal az áldozat autójával és az abban lévő 963 ezer forinttal hagyta el a helyszínt. A férfi életét a gyors orvosi segítség sem tudta megmenteni.