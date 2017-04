Éhen halt gyöngyösi kislány – jól tudta az anya, hogy mit tesz

Igazságügyi szakértők meghallgatásával folytatta az Egri Törvényszék a másfél évesen, nem egészen 3,5 kilósan éhen halt gyöngyösi kislány ügyének felderítését. A pszichológus és a pszichiáter szerint most már, ha későn is, de összeáll a kép: az emberöléssel megvádolt anyánál a Münchausen by proxy nevű bizarr szindrómáról van szó, figyelmet és elismerést remélt szerezni éheztetéssel megbetegített gyerekein keresztül. Ez nem elmebetegség, ha a bíróság végül tényleg ezt állapítja meg, a jogi felelősség alól nem menti fel az anyát – írja az Index.

A Münchausen by proxy szindróma az egyik legbizarrabb pszichiátriai kórkép. Méreg, éheztetés, néha fojtogatás – változatos módszerek, de a cél állandó: bármi az ára, tűnjön súlyos betegnek a gyerek, hogy édesanyja megkapja az áhított figyelmet. Magyarországon is lepleztek már le Münchausen by proxys anyát.

A gyöngyösi anya, J. Médea tagadja, hogy bűnös lenne. A bíróságon szerdán is többször elmondta: ő a mai napig meg van győződve arról, hogy másfél éves korában nem egészen 3,5 kilósan éhen halt kislánya, Kiara beteg volt, ezért nem tudott hízni. A meghallgatott igazságügyi szakértők elmondásából azonban egészen más kép rajzolódott ki.

A nap Kozma Mihály orvostan szakértővel kezdődött, aki a nő mind a négy gyerekének orvosi dokumentációját áttanulmányozva mondott véleményt. A másik három gyerek életben van: a két legidősebb, akik miatt korábban kiskorú veszélyeztetése miatt marasztalták el az anyát, az apákkal él, Kiara 2012-ben született nővére, Kincső pedig nevelőszülőhöz került, miután a szüleit letartóztatták. Mindegyik gyereknek kijutott az orvosokból és a vizsgálatokból, Kincsőnek a legtöbb. Egyikük sem fejlődött úgy, ahogy kellett volna. Az anya állította, hogy Kincső és Kiara is egy ritka, genetikai alapú zsírfelszívódási betegségben szenved.

A szakértők egyébként az apát, a perben szintén vádlottként szereplő K. Gusztávot is megvizsgálták. Őt teljesen normálisnak találták. A pszichológus szerint ő egyszerűen azt a szerepet vállalta fel a családban, hogy dolgozik, keresi a pénzt, megveszi, amit a nő mond, a gondozói szerepet pedig teljesen átadja neki, megbízik benne.

A per jövő héten újabb szakértő és tanúk meghallgatásával folytatódik.

A rendőrség decemberben számolt be arról, hogy lezárták az ügyben indított nyomozást. Részleteket azonban nem közöltek a tragédia körülményeiről, ám az a tájékoztatásból kiderül, hogy a gyanújuk szerint a bűncselekményt nem gondatlanságból követték el, így emberölés miatt javasoltak vádemelést.

A Heves Megyei Főügyészség szintén decemberi közleményéből viszont részletekre is fény derült. Eszerint a szülők élettársakként éltek együtt egy gyöngyösi bérlakásban két közös, kiskorú gyermekükkel, egy négy- és egy másfél éves kislánnyal.

A vád szerint tavaly késő ősztől kezdődően a szülők a kisebbik gyermekükkel szemben szándékosan elmulasztották – ahogy az ügyészség fogalmaz – fennálló gondozási kötelezettségük teljesítését, a védőnővel egyáltalán nem tartották az előírt kapcsolatot, és a kicsit egyéves kora után, az ilyenkor kötelező orvosi vizsgálatra sem vitték el. Az öngondoskodásra életkoránál fogva képtelen gyereket otthon sem látták el megfelelően, az egészséges testi fejlődéséhez elengedhetetlenül szükséges ételt, italt nem biztosították a számára. A

A kislány ennek következtében – az átlagosat lényegesen meghaladó, hosszú szenvedés után – hunyt el a lakásban 2016. május 12-én, a reggeli órákban. A megfelelő táplálás hiányában a másfél éves kisgyermek testtömege nem érte el a 3,5 kilogrammot, ami alig volt több a születési súlyánál. A kiskorú sértett igen nagy mértékben lesoványodott, belső szervei kiszáradtak, bőr alatti zsírszövete szinte teljesen hiányzott, mindezek mellett agyduzzanata keletkezett. Halála végül a súlyos mérvű kiszáradás és alultápláltság kapcsán kialakult heveny légzési-keringési elégtelenség folytán állt be.

A szülőket különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt állítja bíróság elé. Ha bűnösnek találják őket, életfogytiglant is kaphatnak. Az ügyészség fegyházbüntetést indítványozott velük szemben.

A pár ellen jelenleg is folyamatban van a per, amely azért indult, szüntessék meg a szülői felügyeleti jogukat.