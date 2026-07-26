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Tudomány

Nyolc hónap után visszatért a bolygónkra a három űrhajós

Bill INGALLS / NASA / AFP
Christopher Williams, Szergej Kugy-Szvercskov és Szergej Mikajev 2025. november 26-án.
admin Ács Anna Mária
2026. 07. 26. 17:46
Bill INGALLS / NASA / AFP
Christopher Williams, Szergej Kugy-Szvercskov és Szergej Mikajev 2025. november 26-án.
A NASA szerint az elvégzett misszió hozzájárul majd a földi életminőség javulásához.

Július 26-a folyamán visszatért a Földre a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetéről a három űrhajós, akik nyolc hónapot töltöttek az űrben egy 241 napos küldetés keretein belül – közölte az MTI.

A Roszkoszmosz orosz űrhivatal tájékoztatása szerint Szergej Kugy-Szvercskov és Szergej Mikajev orosz, és Christopher Williams amerikai űrhajósokkal a fedélzetén sikeresen földet ért a Szojuz MSZ-28 űrhajó a kazah sztyeppében, nem messze Zsezgazgan városától.

A NASA amerikai űrkutatási hivatal szerint az asztronauták küldetésük során 3856 alkalommal kerülték meg a bolygónkat a mintegy 400 kilométeres magasságban keringő ISS-en. A nyolc hónap alatt tehát több, mint 160 millió kilométert tettek meg.

Az orosz űrügynökség élő felvételein a három mosolygó űrhajós volt látható, ahogy éppen ellátták őket leszállás után. Williams és Mikajev számára ez volt az első küldetés az ISS-en, míg Kugy-Szvercskov számára már a második.

Az ukrajnai háború ellenére Oroszország és az Egyesült Államok továbbra is együttműködik az ISS-hez köthető projektekben.

A Földért az űrből

Az űrhajósok tavaly novemberben indultak az ISS-re.

A NASA közleménye szerint Williams tudományos kutatások és technológiai kísérletek széleskörű feladatait látta el az űrállomás fedélzetén. A munkája hozzájárult az új daganatellenes kezelések fejlesztését célzó kutatásokhoz, valamint az űrben történő bizonyos gyártási eljárások tökéletesítéséhez. Emellett két űrséta során előkészítette az űrállomás energiaellátó rendszerének korszerűsítését, illetve kicserélte a Canadarm2 robotkar egyik meghibásodott csuklóját is.

A legénység munkája az űrállomáson hozzájárul a földi életminőség javításához, valamint elősegíti a jövőbeli Hold- és Mars-küldetések előkészítését

– áll a NASA cikkében.

Az űrhajósok landolásáról készült videó alább tekinthető meg:

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