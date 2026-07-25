Egerészölyv repült egy járókelőnek Budapesten

Suba Ádám őrmester, a Budapesti Rendőr-főkapitányság járőrvezetője két tanuló őrmesterrel volt szolgálatban, amikor nem mindennapi jelenet bontakozott ki előttük:

egy egerészölyv repült neki egy járókelőnek, majd házfalnak csapódott, végül a földön kötött ki

– írja a Police.hu.

A rendőrök a közelben tartózkodók segítségével megfogták a jókora madarat – az egerészölyvek testhossza 50–57 centi, szárnyfesztávolsága 110–130 cm., míg súlyuk egy kilogramm körül van –egy dobozba tették, és átadták a madármentőknek. Aznap egyébként, nem sokkal korábban a trió egy „szökött” vizslát is befogott. A fiatal állat a Szemlőhegy utcánál cikázott az autók között, akit ugyancsak a járókelők segítségével sikerült elcsípni, majd a benne lévő chip alapján visszaadni a gazdájának – mint kiderült, a Cserfes nevű fiatal kutya már két napja szökésben volt.