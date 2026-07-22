Ez volt a legnagyobb magyar diadal

Európán jeges rémület lett úrrá 1453-ban, amikor II. (Hódító) Mehmed oszmán szultán elfoglalta Konstantinápolyt. Mindenki tudta, hogy nem fog itt megállni, csak idő kérdése, mikor vezeti egyre hatalmasabb birodalma haderejét nyugatnak. Nem kellett sokat várni, a szultán 1456 tavaszán kiadta a parancsot, az anekdota szerint úgy fogalmazott, reggelijét Nándorfehérváron, ebédjét Budán, vacsoráját pedig Bécsben fogja elfogyasztani. A magyar királyi tanács épp ülésezett 1456 áprilisában, Hunyadi János újabb törökellenes hadjáratról győzködte az urakat, amikor megérkezett az oszmán hadjárat híre. A Duna és a Száva összefolyásánál fekvő Nándorfehérvár, a mai Belgrád hadászati szempontból a Magyar Királyság kapuja volt, az ország „lágy, hasi részének” legfontosabb erődítménye, amelynek felhasításával az ellenség előtt nyitva áll az Alföld, hazánk „védhetetlen” síkvidéke egész a fővárosig és még tovább. Gyorsan meg is született a döntés: támadás helyett védekezni fogunk, Nándorfehérvár a magyar végvárrendszer kulcseleme európai összehasonlításban is modern, jól felszerelt erődként várta az ostromot.

A védelmet Hunyadi sógora, Szilágyi Mihály vezette, a védők számáról még becslésekkel sem rendelkezünk. A szultáni had 1456. július 4-én kezdte az ostromot úgy, hogy hajóblokádot építettek ki a Dunán, a Száván azonban nem, illetve elmulasztották a vár teljes körbekerítését. Az ostrom részletei sem ismertek, pontosabban annyi verzió kapott róla lábra, hogy a teljes valóságot ma már nehéz visszafejteni. A legvalószínűbb, hogy az oszmánok bevett ostromtaktikájukat alkalmazták: kinéztek egy vagy néhány falszakaszt, amelyen keresztül rohamot terveztek, és azt próbálták ágyútűzzel lerombolni, hogy aztán a várárkot feltöltve benyomulhassanak. Ezeket lőtték napokig, esetünkben akár tényleg több mint két hétig.

Közben július 14-én Hunyadi szétverte a török hajózárat, ettől kezdve a vár úgynevezett folyami kapuján keresztül szabadon vihettek be embert és utánpótlást, így valójában Mehmedék kerültek nehéz helyzetbe. Végül július 21-én a törökök abbahagyták az ágyúzást, az éj leple alatt olyan közel húzódtak a lerombolt falszakaszhoz, amennyire csak tudtak, pirkadatkor pedig megindult a végsőnek szánt roham. Hunyadi János azonban – aki 14-étől már a várban tartózkodott – felkészült: visszavonta embereit a falakról, lovasait elrejtette a várban, a hajnalban nagy hévvel érkező janicsár tömeg azt hitte, elmenekültek előlük.

Aztán adott jelre a magyarok hirtelen támadásba lendültek, és kiszorították őket a várból. Valójában tőrbe csalták a támadókat.

„Odakint”, a Száva bal partján a Kapisztrán János ferences szerzetes vezette keresztes had katonái észrevették a menekülő törököt, és nagy hirtelen átkeltek a folyón, rávetették magukat az ellenségre. Hunyadi valószínűleg nem akarta üldözni az oszmánokat, ám a keresztesek akcióját látva a segítségükre sietett, és tovább szorította őket. Az összecsapást követően mindenki visszavonult, július 23-ra virradóan pedig az oszmánok szedték a sátorfájukat, és reggelre elvonultak Nándorfehérvár alól. Ez a győzelem kétségkívül a magyar történelem egyik legnagyobb diadala volt, hiszen Hunyadiék azért mégiscsak a szultáni sereget futamították meg, ami előttük csak nagyon keveseknek, utánuk pedig sokáig senkinek nem sikerült.

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