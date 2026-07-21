öregedésgátló terápiahalálesetnew yorkrendőrség
Tudomány

Öregedésgátló terápiába halt bele egy 27 éves nő New Yorkban

Guido Mieth / Getty Images
Injekció illusztráció.
admin Lányi Örs
2026. 07. 21. 13:35
Guido Mieth / Getty Images
Injekció illusztráció.

A New York-i Rendőrkapitányság közlése szerint vasárnap délután meghalt egy 27 éves nő, miután „öregedésgátló terápiában” részesült a bronxi Bereshit Lifestyle Centerben – írja a Gizmodo.

A rendőrség az eset nyomán vádat emelt és letartóztatta a klinika orvosát, Luis Rojas Cabrerát, ám a halálesetet még nem vizsgálták ki teljeskörűen. 

Mi történt?

Habár a pontos körülményeket, és a halál okát még nem tárták fel, néhány dolog ismert. A rendőrség közlése szerint egy 911-es hívásra reagálva vonultak ki a New York-Presbyterian Allen Kórházba. A kiérkezéskor a kórházi személyzet közölte velük, hogy a nőt eszméletlenül szállították hozzájuk a Bereshit Lifestyle Centerből. Röviddel ezután kiderült, hogy nem tudnak segíteni rajta, és halottnak nyilvánították.

A központ az oldalán azt állítja, szinte mindenféle kezelés megtalálható náluk a fogyástól az immunerősítésig. A nőt kezelő orvos a hivatalos információk alapján aktív sebész és természetgyógyász a Dominikai Köztársaságban, ám az USA-ban csak alternatív gyógyászat és „holisztikus egészség” végzésére rendelkezik szakképesítéssel. Az New York-i rendőrség ezért vádat emelt a férfi ellen gondatlan veszélyeztetés és jogosulatlan szakmagyakorlás miatt.

Nem ez az első eset

Bár a nő halálának okát még nem állapították meg, nem ez lenne az első olyan eset a közelmúltban, amikor alternatív gyógyászattal foglalkozó és hosszú életet ígérő wellnes klinikához köthető egy sérülés vagy egy haláleset. A múlt héten a miami rendőrség vádat emelt Samuel Lee ellen Tina Sodhi több mint egy évvel korábbi halálában betöltött állítólagos szerepe miatt. A hatóságok állítása szerint Sodhi Lee gondozásában halt meg egy háromnapos pszichedelikus elvonulás során. Tavaly pedig két nő betegedett meg és került kórházba, miután peptidinjekciókat kaptak egy Las Vegasban tartott öregedésgátló konferencián.

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