Meglepő eredményt hozott a majmokkal és óvodásokkal végzett teszt

Habár sokan nem rajonganak a geometriáért, ennek ismerete az élet szinte minden területén tetten érhető haszonnal jár, még akár túrázás közben is, a jelölések megértésékor. Bár sokszor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ez a képesség csak az oktatás miatt áll rendelkezésünkre, ez tévedés, egy friss kutatás ugyanis rámutatott, hogy az állatvilágban is vannak olyanok, akik képesek a geometriailag azonos alakzatokat felismerni – írja a Science Alert.

A Carnegie Mellon Egyetem tudósai egy olyan kutatócsoportot vezettek, amely azt vizsgálta, mennyiben tér el a formákról alkotott felfogásunk más főemlősökétől.

Eredményeik nyolc felnőtt majom – négy rézuszmajom és négy anubisz-pávián –, valamint 55, 3 és 6 év közötti amerikai óvodás és 77 minimális oktatásban részesült őslakos Tsimane felnőtt önkéntes bevonásával végzett kísérletekből származnak. A helyes válaszok után pozitív csilingelő hang szolgált pozitív megerősítésként a jutalom mellett. A majmok gabonapelletet kaptak, a gyerekek matricát.

Megdöbbentő felfedezés

A kísérlet alapján kiderült, hogy bár a majmok nem értik ugyanúgy a geometriai alakzatokat, mint mi, de az elforgatott háromszögek, téglalapok, trapézok és más alakzatok felismerésének képessége nagyjából megegyezik a képzetlen emberi elmével. Jialin Li kutató szerint a legmeglepőbb felfedezés az volt, hogy a kisgyermekek, mielőtt bármilyen formális oktatásban részesülnének, nagyjából ugyanúgy küzdenek a feladattal, mint a majmok. A kutatók tehát azt tapasztalták, hogy a gyerekek és a majmok közötti átfedés majdnem akkora, mint a gyerekek és a felnőttek között.

Az eredmények a szakértők szerint arra utalnak, hogy az absztrakt gondolkodás nem egy hirtelen, az oktatásra adott válaszként felbukkanó képesség az embereknél. Ez alapján ugyanis a matematikai gondolkodás néhány kognitív alapja közös a főemlősökben, az oktatás pedig ezekre az ősi biológiai képességekre épít.

A Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban megjelent kutatás a tanulmány vezetői szerint azt mutatja, hogy a formális oktatás erősíti a szimbolikus geometriai ábrázolást, de az emberekben alapból is léteznek absztrakt geometriai intuíciók – metrikus tulajdonságokkal és szögekkel kapcsolatos intuíciók –, amelyeken más főemlősökkel is osztoznak.

Ahelyett, hogy a matematikai gondolkodást a nulláról kellene megteremteni, az iskola finomíthatja és kiterjesztheti azokat az ősi kognitív képességeket, amelyeket az evolúció évmilliók óta formál

– írták.