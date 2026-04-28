Így halt meg az első világháború kirobbantója

Gavrilo Princip boszniai szerb anarchista diák, Ferenc Ferdinánd gyilkosa 108 éve, 1918. április 28-án halt meg – írja a Rubicon. A fiatal merénylőt egy csehországi börtönben érte a vég, az első világháború lezárását, amelynek kitöréséhez nagyban hozzájárult, már nem érhette meg.

Princip 1894-ben született Boszniában, egy postamester fiaként. Nyomorult körülmények között nőtt fel, és már fiatalon csatlakozott a helyi nacionalista hálózathoz. Ugyanakkor jó tanuló volt, ezért Szarajevóba mehetett gimnáziumba. Bosznia-Hercegovinát 1908-ban annexálta az Osztrák-Magyar Monarchia, ettől kezdve a hatóságok szigorúan felléptek a tartományban élő szerb, horvát és bosnyák fiatalok nacionalista és délszláv egységmozgalmai ellen. A diákoknak tilos volt politikai szervezetekbe lépniük, ellenőrizték kapcsolataikat és olvasmányaikat, a gyanúba keveredett diákokat pedig kizárták az iskolákból. Így járt Princip is, aki támogatta a szerbek és horvátok egyesülésének gondolatát, a Monarchia délszláv tartományainak felszabadítását.

A trónörökös elleni merényletbe a szerb titkosszolgálat egyik magasbeosztású tagja szervezte be több másik fiatal diákkal együtt. A gyilkosság kitervelésében a Fekete Kéz nevű terrorszervezet is részt vett, amely főleg a szerb hadsereg tisztjeiből állt.

A Szarajevőba érkező herceget hét merénylő várta a város utcáin, akik közül végül Principnek sikerült végrehajtania a tervet: több lövéssel végzett Ferenc Ferdinánddal. A merénylet után magával is végezni próbált, de a rátámadó rendőrök kicsavarták a kezéből a pisztolyt.

Principet húsz év börtönre ítélték. Rendkívül rossz körülmények között kellett raboskodnia, ami – tuberkolózisa mellett – vélhetően hozzájárult korai halálához.

A fiatal merénylő így nem érhette meg álma teljesülését: a világháború után létrejövő egységes délszláv állam, Jugoszlávia létrejöttét.

