Tényleg egy kardinális fogta meg a pápajelöltek heréit?

Igen kevés olyan tárgy létezik a katolikus egyház több évezredes történelmében, mint a legendás sedia stercoraria. A nagyjából „trágyaszéknek” fordítható névvel nem csoda, hogy útra kelt a pápai árnyékszék meséje. A legenda szerint a középkori pápaválasztások alkalmával mindegyik pápajelöltnek rá kellett ülnie egy közepén lyukas trónusra, majd egy kardinális alányúlt, hogy megerősítse az illető biológiai nemét. A pápa megválasztása csak akkor vált hivatalossá, ha ezután azt kiáltotta: „Duos habet et bene pendentes!”, vagyis

Kettő [heréje] van neki, és jól lógnak!

Bizarr szokás? Egyértelműen. De igaz is? Ez már jóval homályosabb.

Körmeneten szült a pápa?

A legenda akkor terjedt el szélesebb körben, amikor a 13. századtól szárnyra kelt Johanna nőpápa mítosza – ő állítólag 855 és 857 között ült a pápai trónuson, és titka csak azután derült ki, hogy egy körmenet alatt beindult a szülése, majd nem sokkal ezután elhalálozott. A toalettszék intézményét – így okoskodnak a legenda hívei – ezt követően vezették be, egyfajta biztonsági szűrés gyanánt, nehogy még egyszer ilyesmi előforduljon és férfinak álcázott nőt válasszanak pápának.

Ehhez hasonló dilemmát dolgoz fel egyébként a Konklávé (2024) című film is, amelyben egy méhhel és petefészekkel rendelkező személy lesz a pápaválasztás győztese. Ugyanakkor egyetlen megbízható történeti forrás sem létezik Johanna nőpápáról, és a történészek szerint a „toalett-trónus” feltehetőleg egy újrahasznosított szülőszék vagy egy római latrina lehetett, amelyből különös formájú ülőalkalmatosságot készítettek.

A toalettszék legendája

Tény, hogy ismereteink szerint két olyan, közepén nyitott, toalettszerű trónus is van, ami szorosan kötődik a pápasághoz, és ez megerősíti a mese hihetőségét. Nincs azonban kézzelfogható bizonyíték rá, hogy pápai ceremóniákra használták volna ezeket, főleg nem a megválasztott egyházfők nemének kivizsgálására.

Ennek ellenére továbbra is tartja magát a legenda, talán, mert olyan jól beleilleszthető a pápaválasztásokra jellemző különös, misztikus szertartásokba: fehér füst, lezárt Sixtus-kápolna, vörös cipők stb. Rituálé, fényűzés, titok – a toalettszék legendája csak egy újabb, bár kissé furcsa kinézetű eleme a kirakósnak. Akár valóság, akár fikció, képzeletünket ősrégi hatalmi játszmák időszakába repíti, amikor a legszentebb hivataloknak is a legföldibb problémákkal kellett megküzdeniük.

Egy szó mint száz: az új pápáknak nem kellett árnyékszékre ülniük, hogy „férfiasságukat” bebizonyítsák, de sokatmondó tény, hogy az emberek évszázadokon át ezt nagyon is elhitték.