Nagy Sándor még élt, amikor elkezdték bebalzsamozni?

„A király halott.” Ezt a bejegyzést tette egy ókori írnok Nagy Sándor haláláról a babiloni királylistán Kr. e. 323-ban. A lakonikus mondat évezredeken át nyugtalanította, idegesítette a tudósokat, akik közül nem egy a teljes tudományos pályafutását e rejtély megoldásának szentelte. A későbbi források szerint III. Alexandrosz makedón király egy egészen Indiáig elérő hosszú és brutális hadjáratról visszatérve betegedett le Babilonban. Egy nagyobb tivornya után lázas és levert lett, és valószínűleg hasi fájdalmai is voltak. Távozó csapataitól csak a szemével vett búcsút, mert nem volt képes beszélni és megmozdítani a végtagjait.

Nagyon kevés olyan súlyos betegséget ismer az orvostudomány, amelyiknél a páciens agyi funkciói normálisak maradnak, a legtöbbnél a mozgásképtelenség már a delírium vagy kóma állapotában következik csak be. Nagy Sándor betegségének egyik lehetséges diagnózisa a Guillain–Barré-szindróma, egy, az alsó végtagoknál kezdődő és a fejig húzódó autoimmun válaszreakció, ami zsibbadást, bénulást okoz, néhány fertőzés vagy – napjainkban – oltás esetén.

Nagy Sándor életkora, neme, halálának ideje és helye mind egybeesnek tüneteinek e lehetséges magyarázatával és mindazzal, ami halála után történt.

A paralízissel együtt jár a kisebb oxigénszükséglet és annak esélye, hogy a légzésssel járó mozgás akár hosszú időn át is szinte észrevehetetlen marad, miközben a beteg még életben van. Ez megmagyarázhatja, miért nem kezdett el bomlani Nagy Sándor teste hat napon keresztül, amíg a balzsamozók odaértek Egyiptomból. Talán akkor még nem is halt meg – mikor azonban megkezdték a balzsamozását, sokáig biztosan nem maradhatott életben, hiszen első dolguk az volt, hogy az orrüreg padlását, a rostacsontot áttörve eltávolították az agyát. Ezt a beavatkozást nyilvánvalóan nem élhette túl.

Egy szó mint száz, Nagy Sándort nem temették el élve, de még javában magánál lehetett, amikor utódai a teste fölött civakodni kezdtek az örökségén és birodalmán.