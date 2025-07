Praktikus bútort talált fel a volt rabszolganő

Sok minden megváltozott az Amerikai Egyesült Államokban a 19. század második felében. A polgárháború és kimenetele, illetve a rabszolgaság eltörlése persze a legismertebb e változások közül, történetünk főhőse, az 1850-ben született Sarah Elisabeth Jacobs is ekkor nyerte el szabadságát, és költözött családjával Ohióból Chicagóba. Itt is ment feleségül Archibald Goode kárpitoshoz, akivel később közösen nyitottak egy bútorüzletet, amely elsősorban a város szegényebb lakóit igyekezett megfelelően praktikus és alacsonyabb árfekvésű bútorokkal ellátni.

Ilyen vevőből pedig volt elég, hiszen a század utolsó évtizedeiben zajlott egy másik nagy változás Amerikában, mégpedig az elképesztő ütemű városiasodás. 1880 és 1900 között az ipar rohamléptékű fejlődésével egy időben nagyjából 15 millió fővel nőtt az amerikai nagyvárosok lakossága. A vidékről, illetve külföldről érkező új városlakók természetesen hatalmas és nehezen kielégíthető keresletet generáltak a lakáspiacon, és anyagi lehetőségeik sem voltak meg arra, hogy a soktagú családnak megfelelő méretű otthonokat vásároljanak, így a hely óriási érték lett, minden négyzetméter – vagyis inkább négyzetláb – kincset ért a zsúfolt lakásokban. Sarah Goode vásárlói is sokat panaszkodtak arra, hogy nem férnek el a lakásokban, az asszony pedig

hamarosan előállt egy megoldással, ami enyhíthetett gondjaikon: egy kisszekrénnyé összecsukható ággyal.

A praktikus bútordarab néhány mozdulattal volt átalakítható fekvőhellyé, összecsukott állapotában pedig még egy lehajtható asztalkával, illetve tárolóhelyekkel is rendelkezett, így valóban több funkciót is elláthatott a lakásban. Férje segítségével le is tudta gyártani a Goode-féle ágyat, amelynek sikerességéről sajnos nem tudunk semmit, ám az biztos, hogy az egyik előképe volt a századfordulón aztán rohamosan terjedő kinyitható kanapéknak, illetve az első formájában 1900-ban szabadalmaztatott, a falban kialakított mélyedésbe felhajtható Murphy-ágynak is.

Sarah E. Goode nevét tehát elsősorban nem találmányának sikeressége miatt érdemes megjegyezni, hanem azért, mert ő volt az első afroamerikai nő, aki szabadalmat kapott – ágyára ugyanis 1885. július 14-én elnyerte a szabadalmi hivatal biztosította védelmet. Bár természetesen tudunk korábbi találmányokról, amelyek fekete nők nevéhez fűződnek, ez egy újabb kis lépés volt az egyenjogúságuk felé.