Haláltáborokban halt meg az Ajax több focistája

Az Ajax Amszterdam klubot 1900. március 18-án alapította Floris Stempel, Carel Reeser és Han Dade. A klub nevét Aiaszról (Ajax), a görög mitológiai hősről kapta, aki a trójai háborúban a görögök oldalán harcolt. Az Iliász szerint ő volt a legerősebb a görögök között Akhilleusz mellett, és döntetlen harcot vívott a trójaiak legkiválóbb bajnokával, Hektórral. A legenda szerint Aiasz öngyilkosságot követett el, így – Akhilleusszal ellentétben – sosem ismerte meg a vereség ízét. Aiasz mindemellett a bátorságáról és kitartásáról is híres volt, ezzel is szimbolizálta az új klub éthoszát.

Az aranykor

Az Ajax 1911-ben, Jack Kirwan edző irányításával bejutott a holland első osztályba. Ez egyben azzal is járt, hogy a klub kénytelen volt megváltoztatni addigi hivatalos színeit, mivel a Sparta Rotterdam is ugyanazokban a színekben játszott. Ezt követően lett a csapat színe a fehér alapon vörös hosszanti csík. A Kirwant 1915-ben váltó Jack Reynolds 35 évig tartó edzősége az Ajax történetének egyik legsikeresebb periódusa lett.

Az első nemzeti bajnokságot 1918-ban nyerték meg, majd a második világháborúig még nyolc regionális és öt nemzeti bajnokságot zsebeltek be. A klub rajongói erre az időszakra úgy emlékeznek, mint az „aranykorszakra”.

Ebben az időben az Ajax a városi munkásság körében volt igazán népszerű. Érdekes adalék, hogy mindemellett a klub szoros kapcsolatban állt Amszterdam zsidó közösségével is: a csapat stadionja, a De Meer is a város zsidónegyedében állt. Szurkolóinak és vezetőinek jelentős része zsidó származású volt. Az Ajax egyrészt a közösségi összetartás és együttműködés legfontosabb városi szimbóluma lett, átlépve a társadalmi határokat, másrészt az alsóbb társadalmi rétegek számára is lehetőségek kínált a sport és a közösségi élet révén a felemelkedésre.

Zsidó gyökerek és antiszemitizmus

A második világháború alatt Amszterdam zsidó közössége szinte teljesen megsemmisült, ez az Ajaxra is drámai hatással volt.

Több játékos, szurkoló és tisztségviselő is a német haláltáborokban vesztette életét, mint például az amerikai születésű Eddy Hamel, a csapat jobbszélsője.

A háború után az Ajax fontos szerepet játszott a város újraépítésében, a klub napjainkban is évente megemlékezik a holokauszt áldozatairól, fenntartva a történelmi emlékezetet. A klub szurkolói a háború utáni évtizedekben egyre erőteljesebben hangsúlyozták az Ajax zsidó gyökereit, szimbólumok, énekek és zászlók révén. Ez egyedülálló identitást adott a szurkolói közösségnek.

Ez azonban más csapatok, különösen a Feyenoord ultrái részéről erőteljes antiszemita megnyilvánulásokat váltott ki, amely hosszú távon is megterhelte a holland futballkultúrát. Az Ajax ma már nemcsak Hollandiában, hanem világszerte az egyik legismertebb és legnagyobb tiszteletnek örvendő klub, amely a foci és a társadalmi szerepvállalás terén is példamutató. A klub a város sokszínűségét és szabadságát is igyekszik visszatükrözni.

A cikk szerzője Kovács Szabolcs történész.