Ezért folyik az orra, ha csípőset eszik

A fűszeres ételek fogyasztásának rengetegféle hatása lehet: heves szívdobogás, a nyelv bizsergése, fokozott izzadás, lihegés, könnyezés és persze az orrfolyás is rendkívül gyakori. De mégis miért? – ennek nézett utána az IFLScience.

A paprika csípősségét általában a kapszaicinnek tulajdonítják. Ez a hatóanyag megtalálható a legtöbb chilipaprikában, az esetek többségében azon belül is a magokat tartó vékony hártyában, de van, hogy a húsban is fellelhető. Hasonló immunválasz kiváltására alkalmas egyébként az allil-izotiocianát is, amely a mustárban, a tormában és a wasabiban is ott van.

Amikor ezek a hatóanyagok bejutnak a szervezetbe, azokat a receptorokat kezdik el ingerelni, amelyek a fájdalom és a hő érzékeléséért felelősek. A kapszaicin esetében ez a TRPV1 receptor. Ennek hatására a testünk úgy érzékeli, mintha veszélyben lenne, ezért a nyálkahártyák természetes reakcióként folyadékot nyomnak ki, hogy kimossák az idegen anyagot.

Ezért kezdünk izzadni, nyáladzani, sírni, és az orrunk is emiatt folyik.

Érdekesség egyébként, hogy a kapszaicin csak az emlősöket irritálja, a madarak például büntetlenül csemegézhetnek a bármilyen chiliből, ugyanis a TRPV1 receptoraik kissé eltérnek a miéinktől. A kapszaicin a sokszor kellemetlen tünetek ellenére nem mérgező az emberre nézve. A fogyasztásával összefüggő problémák nagyrészt a szervezetünk természetes reakciójából erednek, nem pedig maga a hatóanyag káros.