Kincsekkel teli temetőre bukkantak Egyiptomban

Ősi temetőre bukkantak Egyiptomban, amelybe számos magasstátuszú tisztviselőt és papot temettek el – írja a Heritage Daily. A szakértők szerint a temetkezési hely az Újbirodalom korszakából származhat, így több mint 3000 éves lehet.

A régészek a helyszínen számos sírt tártak fel, amelyekben kőből és fából készült szarkofágok feküdtek. A nyughelyek emellett ősi kincseket is rejtettek, köztük drágaköveket, ékszereket, aranyból készült tárgyakat, valamint úgynevezett usébtiket, vagyis az elhunytakat ábrázoló szobrokat.



Az usébti feladata az, hogy amikor a halottat a túlvilágon munkára szólítják, mágikusan megelevenedve válaszoljon, és elvégezze azt helyette. A kutatók mindemellett egy 13-15 méter hosszú papiruszt is találtak, amelyre a Halottak Könyvéből származó szövegeket írtak. A Halottak Könyve olyan varázsigéket tartalmaz, amelyek segítik az elhunytakat a túlvilágra jutásban.

Amint az egyiptomi Turisztikai és Régészeti Minisztérium Facebook-bejegyzéséből kiderül, a szarkofágokat fel is nyitották. A közösségi oldalra feltöltött egyik képen jól látható az egyikben fekvő múmia is, akinek arcát egy maszk takarja el. Egy másik fotón pedig az is megfigyelhető, hogy a szarkofágnak nemcsak a külsejét, de a belsejét is mintákkal díszítették ki.