A 17 éves Randy Gardner 11 napig és 25 percig bírta alvás nélkül 1963-ban, ezért sokan neki tulajdonítják a világrekordot. Egyes hírek szerint ezt azóta már megdöntötték, a Guinness World Records azonban 1997 óta nem fogad jelentkezéseket ebbe a kategóriába, mivel a kísérletek jelentős egészségügyi kockázattal járnak. A Live Science friss cikke arra keresi a választ, meddig bírja az ember alvás nélkül.

Az amerikai járványügyi központ (CDC) szerint az elégtelen alvás számos egészségügyi állapot, köztük a cukorbetegség, a szívbetegség, az elhízás és a depresszió kockázatát is növelheti. Dr. Oren Cohen, a New York-i Mount Sinai Kórház alvásszakértője szerint lehetetlen, hogy valaki heteken át ne aludjon. A testünk ugyan tapasztalhat hosszan elnyúló alvásmegvonást, az agy ugyanakkor önkéntelenül is alvásba válthat: a mikroalvás akár a figyelmetlenség vagy a hallucináció formájában is jelentkezhet.

A szakértők szerint 24 óra után szinte teljesen bizonyos, hogy jelentkeznek majd ilyen epizódok.

Dr. Alon Avidan, a UCLA Egyetem alvászavarokkal foglalkozó szakértője szerint nehéz megállapítani, hogy az ember meddig bírja alvás nélkül, ugyanis a krónikus alvásmegvonás annyira pusztító hatású, hogy nem etikus embereken kutatni. Sőt, kifejezetten kínzásokra is használják azt.

A Nature and Science of Sleep szaklapban megjelent 2019-es tanulmány szerint a résztvevők ébersége az alvásmegvonás után 16 óráig viszonylag normális volt. Ezt követően azonban megugrott a figyelemzavar, és még rosszabb volt a krónikus álmatlanságban szenvedő résztvevőknél. Egy korábbi tanulmány szerint 24 óra után olyan pusztító hatást gyakorol a fáradtság a kéz és a szem koordinációjára, mint ha 0,1 százalékos lenne a véralkoholszintünk.