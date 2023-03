Lefejeztek egy ritka cápát

Ritka cápát mosott partra a tenger az angliai Hampshire-ban – írja a BBC. A tetemet Dan Snow történész fedezte fel, a közösségi oldalakra felkerült fényképek pedig a tudósok figyelmét is felkeltették.

So I’m as shark positive as the next woke dude but what in the hell is this fish that just washed up on my local beach where I regularly swim without a care in the world? pic.twitter.com/VOVPQ0Iaam

Dr. Ben Garrod biológus szerint a partra sodródott cápatetemek hihetetlenül ritkák Angliában, ezért feltétlenük tanulmányozni akarta. Sajnos azonban mire Dan Snow visszament a helyszínre, hogy eljuttassa a maradványokat a tudósnak, az állat feje, farka és uszonya eltűnt.

Shark update.

Biologist friends like @Ben_garrod identified it as an exceptionally rare visitor to these shores and asked me secure it. I failed. The head, tail and fin were grabbed before I get assemble a big enough team to drag it off the beach to the nearest road. pic.twitter.com/XinSiwrusU

— Dan Snow (@thehistoryguy) March 19, 2023