80 éve elveszett tengeralattjáróra bukkantak

Közel 80 évvel eltűnése után találták meg egy második világháborús tengeralattjáró roncsát – írja az IFLScience. A USS Albacore 1942 júniusában állt szolgálatba, működése alatt tíz ellenséges hajót semmisített meg, ezzel a háború egyik legeredményesebb tengeralattjárója volt.

Az Albacore 1944. október 24-én Pearl Harborból indult útnak, rövidesen viszont nyoma veszett. A háború után megszerzett japán jelentésekből kiderült, hogy november 7-én Hokkaidó közelében felrobbant egy tengeralattjáró, nem sokkal később pedig a felszínre kerültek a jármű felszerelései. A feltételezett Albacore egy akna miatt süllyedhetett el.

Dr. Ura Tamaki, a Tokiói Egyetem munkatársa kollégáival korabeli dokumentumok alapján próbálta azonosítani a roncs helyét, majd az érintett területen helyszíni vizsgálatokat is folytattak. Egy robottal le is merültek a roncshoz, ahol több felvételt készítettek. Az adatokat utóbb elküldték az amerikai Haditengerészeti és Örökségvédelmi Parancsnokságnak (NHHC).

Naval History and Heritage Command confirmed the identity of a wreck site off the coast of Hokkaido, Japan, as USS Albacore (SS 218). pic.twitter.com/eYZZ7MxKug

— U.S. Naval History (@USNHistory) February 16, 2023