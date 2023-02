Több ezer éves vécére bukkantak

A világ egyik legősibb vízöblítéses vécéjére bukkantak Kínában – írja a Business Insider. A Kínai Társadalomtudományi Akadémia régészei az ország északi részén fekvő Jüejang ősi palotakomplexumában, két épületnél folytattak feltárást, amikor megtalálták a különleges leletet.

A vécé 2200-2400 éves lehet, és a hadakozó fejedelemségek korára vagy a Han-dinasztia kezdetére datálható.

A modern vízöblítéses vécét a 19. századi Angliában fejlesztették ki, de már korábban is ismertek öblítéses technológiákat az illemhelyeken. A most felfedezett rendszer is igen fejlettnek tűnik.

A csészét, valamint a hozzá tartozó alkatrészeket, köztük egy kivezető csövet, tavaly nyáron találták meg. Liu Rui, a csapat tagja szerint a luxustárgyat valószínűleg a palota lakói használták, a szolgáknak pedig minden alkalommal vizet kellett önteniük az eszközbe. A kutató hozzátette, a felfedezés komoly meglepetésként érte a régészeket.

A szakértők úgy vélik, hogy a környező talaj elemzéséből következtetni lehet a korabeli elit étkezési szokásaira. A palotánál folyó ásatások segíthetnek jobban megérteni az ősi dinasztiák fővárosait.

(Kiemelt képünk illusztráció.)