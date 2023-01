Kicsi, ijesztő, fekete nőnek írták le a kártevőket permetező kilencéves kislányt, rendőrt hívtak rá

Az egyik szomszéd hívott rendőrt egy kilencéves amerikai lányra, miközben az invazív rovarokat irtott – írja a The Guardian. Bobbi Wilson esete bejárta az amerikai sajtót, a közelmúltban pedig a Yale Egyetemtől kapott díjat, amiért próbálja kiszorítani New Jersey-i otthonából, Caldwellből az idegenhonos pöttyös bordáskabócát (Lycorma delicatula). Emellett azért is elismerésben részesült, amiért átadta saját gyűjteményét a Yale Peabody Múzeumának.

Az afroamerikai Bobbira 2022. október 22-én hívott rendőrt az egyik helybéli.

A kislány épp egy házi készítésű, víz, mosogatószer és almaecet keverékét permetező eszközzel próbálta irtani a rovarokat otthona közelében.

A Lycorma delicatula egy Ázsiában honos faj, amely Amerikában inváziós kártevőnek számít. A pöttyös bordáskabócák számos módon tudják roncsolni a fákat, többek között a nedvüket is szívják, a szakértők ezért azt javasolják a lakosságnak, hogy pusztítsák a rovarokat.

A rendőrséget értesítő szomszéd egy kicsi, fekete nőként írta le a gyermeket, aki valamilyen anyagot permetez a fákra és a járdára. „Nem tudom, mi a fenét csinál, de megijeszt” – mondta a betelefonáló. A bejelentést követően a rendőrök megállították, majd kikérdezték a kislányt. A szomszéd utóbb elnézést kért Bobbi anyjától.

Rebecca Epstein, a Georgetowni Szegénységi és Egyenlőtlenségi Jogi Központ munkatársa a CNN-nek azt mondta, az eset jól szemlélteti, hogy milyen elfogultsággal kell szembenézniük a Bobbihoz hasonló afroamerikai lányoknak. A központ 2017-es elemzése alapján az amerikai felnőttek nem tartják olyan ártatlannak és annyira védelemre érdemesnek a fekete lányokat, mint a fehéreket.

Bobbi és családja már novemberben meghívást kapott a Yale-re, ahol a lány tudósként dolgozó afroamerikai nőkkel találkozhatott. Bobbi álma, hogy egyszer ő is kutató lesz.