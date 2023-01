Esik a hó a Börzsönyben

Néhány magasabb ponton fagypont közelébe hűlt a levegő, itt meg is történt a halmazállapot-váltás – írja az Időkép.hu. Hazánk nagy részén továbbra is esik az eső, esernyő nélkül nem érdemes most sem elindulni, ám a várakozásoknak megfelelően a Börzsöny 864 méteres pontján, a Nagy-Hideg-hegyen fehéredni kezdett a táj, itt már a hó hullik, itt látható élőben a portál nagy-hideg-hegyi webkameráján.

A hegyekben – a Dunántúlon a Bakonyban, valamint az Északi-középhegységben, a Mecsekben, a Nagy-Hideg-hegyen – továbbra is számítani lehet hóra, havas esőre.