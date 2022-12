Így halt meg a legnagyobb drogbáró

Pablo Escobar minden bizonnyal a világ leghírhedtebb drogbárója volt, ez azonban nemcsak hatalmas vagyonnal, veszélyekkel is járt. Hiába volt a Forbes 1989-es listája alapján a világ hetedik leggazdagabb embere, és hiába ellenőrizte az Egyesült Államokba irányuló kokainforgalom mintegy 80 százalékát, egy váratlan lövés véget vetett az életének egy medellíni háztetőn 1993. december 2-án.

A Múlt-kor.hu cikkéből kiderül, hogy Escobar már fiatalon elkötelezte magát a bűnözői életforma mellett: első jelentősebb bevételeire társaival együtt egy helyi temető sírköveinek eladásából tett szert. Idővel egyre komolyabb ügyekbe keveredett, például megszervezte egy helyi iparmágnás elrablását is, végül pedig belevetette magát a kokainbizniszbe.

Miután megölte az ország legismertebb kokain-nagykereskedőjét, már egyenes út vezetett a világ legnagyobb kokainbárója címig. Escobar a drogot nemcsak terjesztette, hanem a termesztését is saját hatáskörébe vonta. Gyermekeit azonban féltette a kábítószertől, embereit azzal fenyegette meg, hogy megöli őket, ha csak egy marihuánás cigit is elszívnak a fia, Juan előtt.Hatalma csúcsán az általa vezetett medellíni kartell naponta több tonna kokaint szállított az Egyesült Államokba, ennek köszönhetően több tízmilliárd dolláros vagyonra tett szert.

Meggazdagodása után fényűző életet kezdett élni, híres Hacienda Napoles nevű birtokán saját állatkertet rendezett be, és egy repülőteret is építtetett magának.

A drogbáró akkora befolyásra tett szert, hogy 1982-ben még parlamenti képviselőnek is megválasztották, viszont se státuszával, se vagyonával nem tudott felmentést szerezni bűntetteiért. Escobar vesszőfutása 1984-ben vette kezdetét a kolumbiai igazságügy-miniszter, Rodrigo Lara megölésével, a következő években pedig több rendőrt, bírót, sőt egy elnökjelöltet is eltett láb alól. Ezután már nem a drogkereskedelem volt az egyedüli, amiért el akarták kapni, több terrorakciót is összefüggésbe hoztak vele.

A kolumbiai hatóságoknak 1991-ben elfogták, de egy év után sikerült megszöknie a börtönből, a szabadságot azonban nem élvezhette sokáig. Egy végzetes napon ugyanis túl hosszasan beszélt telefonon családtagjaival, így be tudták mérni tartózkodási helyét. A helyszínre érkező különleges rendőri egységek egy rövid tűzharc után kioltották az életét, temetésén 25 ezren vettek részt.