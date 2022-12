Jelentősebb hó is érkezhet vasárnaptól

A múlt héten enyhe ízelítőt kaptunk a télből, helyenként mínuszokat mérhettünk és itt-ott valamire való hóval is találkozhattunk. Nem tartott sokáig, egy Délnyugat-Európa térségében kialakult masszív ciklon már meg is hozta az enyhülést, emellett pedig jelentős mennyiségű csapadékot is szállít hazánkba. Több hullámban, de gyakorlatilag egész héten esni fog:

A ciklon a Földközi-tengerről hajtja felénk a nagy nedvességtartalmú, enyhe légtömegeket, ez a szituáció okozza Magyarországon a legcsapadékosabb időjárást

– mondja a 24.hu-nak Molnár László meteorológus, a Kiderül.hu munkatársa.

Ami biztos: enyhe és esős

Az első csapadékhullám hétfő délután, este éri el hazánkat, majd a héten még számos hasonló érkezése várható: 1-2 naponta újabb és újabb csapadékrendszerek vonulnak át Magyarország felett. Ennek megfelelően általánosságban nehéz többet mondani annál, mint hogy az évszakhoz képest enyhébb, de párás, esős időnk lesz – a részletek a csapadékzónák átvonulása mentén, az aktuálisan napos vagy felhős helyi viszonyok függvényében változnak.

Éjszakai, hajnali fagyra inkább csak a hét közepén, szerdán (-4, +4 fok) és csütörtökön (-6 és +4 fok) számíthatunk, egyébként a reggelek országosan fagypont és 6-9 fok között alakulnak. A hétfői 4-8, illetve 9-12 fokos csúcsok után kissé csökkennek a maximumok, a „leghidegebb” csütörtökön lesz 2-8 fokkal.

Ilyen viszonyok mellett a csapadék jelentős része természetesen eső formájában éri a talajt, a meteorológus szerint csak a hegyvidéki területeken van esélye minimális és átmeneti havazásnak, havas esőnek.

Jelentősebb havazás

Az Agronaptár.hu hosszabb távú előrejelzése szerint vasárnap, december 11-én jöhet változás. A délnyugat-európai ciklon ekkor kelet felé mozdul, ezzel pedig kontinensünk északi és nyugati tájaira tartós lehűlést hoz. Magyarországra is hideg érkezik a jövő hét elejétől, ám a jelenlegi adatok szerint nem tart sokáig: a tél csak néhány napra tér vissza. Ekkor azonban a csapadék határozottabban vált halmazállapotot, hegyvidékeinken (főleg az északi és a nyugati megyékben)

akár jelentősebb havazás is előfordulhat, illetve jelen állás szerint síkvidéken sem kizárt a hótakaró kialakulása.

December 14-15. táján aztán a hideghullám elvonul, és egy tőlünk északnyugatra megjelenő, újabb ciklon hatására ismét felmelegedés veszi kezdetét.