Ez a kém küldte padlóra a brit titkosszolgálatot

George Blake a hidegháború időszakában szovjet kettős ügynökként hatalmas károkat okozott a brit titkosszolgálatnak, ügynökök százait buktatta le.

Száz éve, 1922. november 11-én született George Blake George Behar néven Rotterdamban, egy egyiptomi szefárd zsidó apa és protestáns holland anya gyermekeként. Apja az első világháborúban a britek oldalán harcolt és megkapta a brit állampolgárságot, Blake-nekszármazása miatt igazán sehová nem volt kötődése, saját szavai szerint nem érezte magát britnek, és nem is tartotta árulásnak, amit tett.

Ahhoz, hogy elárulhass valamit, oda kell tartoznod – én soha nem tartoztam oda

– mondta.

Hollandiában nőtt fel, apja halála után gazdag egyiptomi rokonaikhoz utazott, ahol nagy hatást gyakorolt rá egyik elkötelezett kommunista nagybátyja. A második világháború idején a holland ellenállási mozgalom futára lett, a lebukás elől Nagy-Britanniába menekült, ahol előbb a haditengerészetnél szolgált, immár Blake néven, majd nyelvtudása miatt – hollandul, németül, arabul, héberül is folyékonyan beszélt – beszervezte a külső hírszerzés, az MI6 (SIS). Munkája során német iratokat fordított és foglyokat kérdezett ki.

Kommunista fordulat

A háború után a titkosszolgálat Cambridge-be küldte orosz nyelvet tanulni, majd alkonzuli beosztásban a szöuli brit nagykövetségre helyezték. Igazi feladata a hírszerzés volt a kommunista Észak-Koreáról, Kínáról és a szovjet hadsereg térségbeli tevékenységéről. Amikor kitört a koreai háború, nem tudták evakuálni, az ellenség kezére került. Hároméves fogsága alatt lett meggyőződéses kommunista, részben az Észak-Koreát ért, rengeteg civil áldozatot követelő bombázások szemtanújaként, részben pedig a marxizmus-leninizmus tanulmányozása miatt. Ez az eszmei vonzódás játszott döntő szerepet abban, hogy vállalja a szovjet hírszerzés megbízását.

A kiszabadulása után hősként ünnepelt Blake már szovjet ügynökként érkezett haza. Az MI6 1955-ben Berlinbe küldte, hogy szovjet és keletnémeteket szervezzen be kettős ügynöknek. Ő ehelyett minden birtokában lévő információt megosztott a KGB-vel, Londonba pedig viszonylag lényegtelen adatokat tartalmazó jelentéseket küldött. A szovjeteknek így tudomásuk volt a britek és amerikaiak berlini fal alatt húzódó alagútjáról, amely lehetővé tette a szovjet és keletnémet titkos kommunikáció lehallgatását. Az alagutat Blake védelmében a szovjetek csak 1956 áprilisában „találták meg”, addig dezinformációs célokra használták. Az alagút felfedezését a nyugatiak a véletlennek tudták be, így Blake továbbra is Nyugat-Berlinben dolgozhatott. A lebukásáig eltelt kilenc évben legalább negyven – Blake későbbi állítása szerint közel ötszáz – nyugatiaknak dolgozó ügynök nevét adta ki, aminek köszönhetően

az MI6 szinte teljes kelet-európai hálózata megsemmisült.

Egy Nyugatra szökött lengyel ügynök leplezte le 1961-ben, ezután hazarendelték és letartóztatták. Nagy port kavart perében példátlanul súlyos, 42 éves börtönbüntetést szabtak ki rá, minden lebuktatott ügynökért egy évet. Öt év után megszökött a börtönből, majd néhány napos bujkálás után kicsempészték az országból és eljutott Moszkvába. Szökésében zárkatársa, két vele szimpatizáló békeharcos és a büntetésvégrehajtás lazasága volt segítségére.

Putyin is kitüntette

A Szovjetunióban több magas állami kitüntetést kapott, köztük a Lenin-rendet, az ezredesi rangot, 85. születésnapján pedig Vlagyimir Putyin orosz elnök a Barátság érdemrenddel tüntette ki. Emellett feleségül vett egy orosz nőt, busás nyugdíjat és hatalmas lakást kapott, kilencvenévesen azt nyilatkozta: Oroszországban töltötte élete legboldogabb éveit.

Blake, aki élete végéig elkötelezett marxista-leninistának vallotta magát, elég sokáig élt, hogy tanúja legyen a Szovjetunió szétesésének, kilencvennyolc évesen, 2020. december 26-án Moszkvában halt meg és katonai tiszteletadás mellett temették el. Halála után Vlagyimir Putyin – korábban maga is a KGB ügynöke – hosszú közleményben méltatta elévülhetetlen érdemeit a stratégiai egyensúly fenntartásában és a bolygó békéjének megőrzésében.

George Blake nevét együtt szokták emlegetni a legendás Cambridge Five néven ismert brit kettős ügynökökkel, akik 1939-től dolgoztak a szovjet hírszerzésnek, de valójában ő nem volt tagja a csoportnak. Halálával a hidegháborús korszak brit kettősügynök-nemzedékének utolsó tagja távozott az élők sorából.