Kiderült, miről álmodnak az állatok

Minden házi kedvencet tartó gazda tudja, hogy az állatok is álmodnak – lehet, hogy még a pókok is – az viszont valódi rejtély, hogy miről. A National Geographic cikkéből választ kaphatunk erre az izgalmas kérdésre.

Michel Jouvet francia agykutató az 1960-as években vizsgálta a házimacskák alvását. Tanulmányában megállapította, hogy az állatok olyan mindennapi cselekedeteket hajtanak végre álmaikban, mint a vadászás, mosakodás vagy ugrás.

Hasonló eredményeket mutat a patkányokkal kapcsolatban egy 2001-es kutatás. A laboratóriumi rágcsálók, akik napközben különböző labirintusokon szaladnak végig megjegyzik az útvonalakat, majd később, alvás közben az agyuk megalkotja ugyanazokat az útvesztőket. Matthew Wilson, az MIT neurobiológusa szerint a kisállatok azt élik át újra álmukban, amit ébren megtapasztaltak. Ez sokat segíthet nekik a tanulásban, memorizálásban.

Ugyanez a helyzet a zebrapintyek esetében is. A díszmadárként is tartott szárnyas szép énekéről ismert, amelyet rengeteg gyakorlás árán sajátít el. Ebben a tanulási folyamatban segítségére lehetnek az álmok is, szakértők szerint ugyanis álmukban is gyakorolnak.

Az álmodás nem a szárazföldi élőlények sajátossága. A Stanford Egyetem neurológusa, Philippe Mourrain zebradániók agyi működését tanulmányozta alvás és ébrenlét közben. A szakértő arra jutott, hogy a halak is képesek lehetnek álmodni.