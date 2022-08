Kincseket találtak egy több száz éves hajóroncsnál

Leleteket hoztak fel egy több mint 350 éves spanyol galleontól – írja az IFLScience. A roncs a Bahama-szigetek közelében fekszik, a Nuestra Señora de las Maravillas 1656-ban süllyedt el, miután egy másik hajóval ütközött, majd zátonyra futott.

A közel 900 tonnás Maravillas Kubából Spanyolország felé tartott, fedélzetén különböző kincsek utaztak.

Az Allen Exploration csapata az elmúlt két évben bahamai és amerikai szakértőkkel folytatott merüléseket a roncsnál. A felhozott tárgyakat a Bahama-szigeteki Tengerészeti Múzeumban állítják ki.

Carl Allen, az Allen Exploration alapítója szerint a 17-18. században a spanyol, angol, francia, holland, bahamai és amerikai expedíciók során már kifosztották a hajót, a feltárások pedig az 1970-es és 1980-as években is folytatódtak. Egyes maradványok azonban az üledék alatt maradtak, a legújabb technológiáknak köszönhetően most ezeket is fel lehet kutatni.

A szakértők számos tárgyat, köztük ékszereket, ezüstöt, aranyat, kínai porcelánt, illetve egy ezüst kardmarkolatot hoztak fel, utóbbi egy Don Martin de Aranda y Gusmán nevű katonáé volt. A legizgalmasabb leletek azok az ékszerek, amelyek a spanyol Santiago-rendhez köthetőek.

Úgy tűnik, a hajón csempészáru is utazott, ami a korszakban nem volt ritka. Allen szerint a Maravillas leggyakoribb tárgyai Mexikóban vert érmék voltak, pedig hivatalosan nem is rakodtak be mexikói pénzeket a galleonra.