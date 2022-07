Ijesztő, zöld zivatar csapott le az USA-ra

Különleges, zöld zivatarfelhőről készültek látványos felvételek az USA-ban, a dél-dakotai Sioux Falls környékén. Kedd este egy zöld, zöldessárga árnyalatokban pompázó heves zivatar csapott le a városra – írja az Időkép.hu.

The sky turned an incredible green in Sioux Falls, SD during a storm tonight.

Credit 🎥 📷 by unknown pic.twitter.com/VLSz4j2vfV

— Domenico (@AvatarDomy2) July 6, 2022