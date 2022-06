Szoborszerű formációkat fotóztak a Marson

Furcsa, szoborszerű formációt örökített meg a Marson a NASA Curiosity robotja – írja az IFLScience. A fotóra a SETI Intézet (SETI: földön kívüli intelligencia keresése) hívta fel a figyelmet a Twitteren, a kép a rover missziójának 3474. solján, azaz marsi napján, május 15-én készült.

A Curiosity a Gale-krátert vizsgálja, küldetése során gyakran készít felvételt érdekes kőzetekről. A fotók tanulmányozásával a kutatók következtetni tudnak a kialakulás körülményeire. A SETI szerint a most megörökített formációk egykori üledékes kőzetek repedéseinek feltöltődésével jöhettek létre. Az anyag többi része az erózió áldozatává válhatott.

#PPOD: Here is another cool rock at Gale crater on Mars! The spikes are most likely the cemented fillings of ancient fractures in a sedimentary rock. The rest of the rock was made of softer material and was eroded away. 📷: @NASA @NASAJPL @Caltech #MSSS fredk, acquired on May 17. pic.twitter.com/RGfjmRBfI7

