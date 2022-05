Jobban hallgatnak az oltatlanok a vallási vezetőkre, mint az orvosokra

Az Egyesült Államokban – ahogyan a fejlett országokban szinte mindenhol – elképesztő mértékben lelassult a koronavírus elleni vakcinázottság növekedése. 2022 májusában az Államokban a jogosult lakosság mindössze 66%-a volt teljesen beoltva. Egyes csoportok, például a politikai konzervatívok, a vidéki lakosok és az evangélikus keresztények kisebb valószínűséggel kérték a védőoltást. Az alacsony oltási arányok több halálesethez vezethetnek, és meghosszabbíthatják a járványt.

A Dakota Állami Egyetem kutatói arra voltak kíváncsiak, hogy kikre hallgatnak valójában azok, akik még mindig nem kérték a koronavírus elleni vakcinát. 2021 áprilisában 709 beoltatlan, regisztrált szavazót kérdeztek meg Dél-Dakotában, ami egy olyan állam, ahol nagy arányban élnek republikánus szavazók, vidéki lakosok és evangéliumi keresztények.

Kapcsolódó Meg lehet győzni a vakcinahezitálókat Egy nemzetközi tudományos szervezet jelentést készített arról, hogyan lehet kivédeni a diszinformációt az oltásokkal kapcsolatban, és elérni, hogy a hezitálók is bízzanak a vakcinákban.

Azt akarták kideríteni, hogy a három különböző típusú vezetőtől – politikai, egészségügyi vagy vallási vezetőktől – érkező közegészségügyi üzenetek növelhetik-e a be nem oltott lakosság hajlandóságát a védőoltásra. Azt találták, hogy a három vezető közül csak a vallásosnak sikerült az oltatlanok érdeklődését a vakcina felé terelni. A kontrollcsoport résztvevőihez képest azok, akik üzenetet kaptak a vallási vezetőtől, 12%-kal nagyobb valószínűséggel mentek el oltatni. Azt is látták a kutatók, hogy

egy vallási vezető üzenete 14%-kal növelte az evangéliumi keresztények oltás iránti érdeklődését a kontrollcsoporthoz képest.

Ezzel szemben a kutatók azt is látták, hogy az orvosi és politikai vezetők által közvetített üzenet nem tudta meggyőzni az oltatlan lakosságot a COVID-19 elleni vakcina beadásáról. Amikor minden válaszadót megkérdeztek arról, hogy szeretne-e többet megtudni az oltóanyagokkal kapcsolatban, azt találták, hogy az orvosi vezető által közvetített információk után még alacsonyabb lett az oltási hajlandóság: a kontrollcsoporthoz képest az orvosoktól bátorítást kapott válaszadók 9%-kal kisebb valószínűséggel kerestek további információkat a vakcinákról.

A kutatók kiemelik: jó hír, hogy az oltási attitűd nincs kőbe vésve, és az oltatlanok meggyőzhetők – még ha nem is a témában feltétlen releváns orvosok, hanem a vallási vezetők által. Eredményeik összhangban állnak a korábbi tanulmányokkal, amelyek azt mutatták, hogy a papok magas szintű bizalmat élveznek az amerikai társadalomban. Az orvosi vezetők üzeneteinek viszont alig vagy egyáltalán nem volt hatásuk. A kutatási adatok azt mutatják, hogy ez nagyrészt a COVID-19 átpolitizálásának tudható be. Sajnos különösen a közegészségügyi hatóságok váltak a vakcinák körüli politikai összetűzések részévé. Ez egyébként nemcsak Amerikában, de itthon is tapasztalható.