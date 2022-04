Ízeltlábút neveztek el Taylor Swiftről

Taylor Swift amerikai énekesnőről neveztek el egy új ezerlábú-fajt – írja az MTI a Rolling Stone magazinra hivatkozva. A 32 éves sztár nevét viselő ízeltlábút a virginiai műszaki egyetem (Virginia Tech) munkatársai fedezték fel az Appalache-hegységben, Tennessee-ben.

A körülbelül 22 centiméter hosszú állat a Swift-féle csavart karmú ezerlábú nevet kapta, tudományos megnevezése Nannaria swiftae.

A névadó a vizsgálat egyik vezetője, Derek Hennen volt. A szakértő a Twitteren arról számolt be, hogy nagy rajongója Swift zenéjének, tanulmányai során sok erőt merített belőle. A kutató azzal akarta kifejezni elismerését, hogy az új fajt róla nevezi el.

And with all those new species come new names! I had fun figuring out names for these species; here’s one that I named after my wife: Nannaria marianae! A small thank-you for all her patience when we’re taking a nature hike and I stop to look for millipedes. pic.twitter.com/3VHjwXQx7e

— Derek Hennen, Ph.D. (@derekhennen) April 15, 2022