Ezért nem jó ötlet bekapcsolt tévével aludni

Egy új tanulmány alapján éjszaka magasabb a pulzusszám, másnap reggel pedig inzulinrezisztencia jelentkezik, ha mérsékelten, és nem gyengén megvilágított szobában alszik az ember – írja a Live Science. Érdemes kiemelni, hogy Ivy Mason, a Northwestern University munkatársa és kollégái kis mintával, mindössze 20 egészséges felnőtt bevonásával végeztek kísérletet.

A résztvevőket két csoportra osztották, az első tagjai egymást követő két éjszaka homályos szobákban aludtak. A második csoportnak egy éjszakát egy gyéren, egyet pedig egy mérsékelten megvilágított szobában kellett eltöltenie. Utóbbi helyiségekben 100 luxos felső világítást alkalmaztak.

Ez nagyjából egy borús nap, egy sötét szobában világító képernyő vagy egy vékony függönyön át beszűrődő utcai lámpa fényének felel meg.

A vizsgálat során monitorozták az alanyok szívműködését. A második éjszakán a mérséklet fényben alvóknál nőtt a szívritmus. Úgy tűnik, az ember hiába alszik, a fény hatására a légzést, a pulzusszámot, a pupillatágulást, az emésztést és egyéb folyamatokat szabályzó vegetatív idegrendszere éber marad. Az alvás közbeni magasabb pulzusszám semmiképp sem jó jel.

A szakértők reggelente a résztvevők inzulinrezisztenciáját is felmérték. Az inzulin normál esetben segít a sejteknek a glükóz felvételében, ha viszont a sejtek ellenállóvá válnak, nehezebben veszik fel a cukrot, a szervezet ezért még több inzulint termel. Idővel a sejtek még a nagy inzulinmennyiséggel szemben is rezisztenssé válhatnak, emiatt pedig megemelkedik a vércukorszint. A tesztek alapján az éjszakai fény az inzulinnal szembeni ellenállóságot is fokozza.

Érdemes kiemelni, hogy a kutatásnak megvannak a maga hibái, a szakértők például kis csoportokkal dolgoztak. Az eredmények ennek ellenére megerősítik, hogy nem egészséges megvilágított környezetben aludni.