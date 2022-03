Több geomágneses vihar is lecsap a Földre

Csillagunk egy ideje kifejezetten aktív, január közepe óta szinte naponta produkál flereket és koronakidobódásokat (CME). A kitörések esetenként bolygónk felé néznek, ami geomágneses viharokhoz vezethet.

Az amerikai Nemzeti Óceán‑ és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) Űridőjárás-előrejelzési Központja és a Brit Meteorológiai Hivatal egyaránt enyhe és mérsékelt erejű geomágneses viharokra adott ki figyelmeztetést a hétre – írja a ScienceAlert.

Az elmúlt időszakban több G1-es és G2-es kategóriájú esemény is zajlott, az ilyen geomágneses viharok nem különösebben veszélyesek.

A hasonló események fokozhatják a sarki fények intenzitását, a pólusokhoz közelebb megzavarhatják a magas frekvenciájú rádiójeleket, a légellenállás növelésével pedig a műholdakra is hathatnak. Az efféle viharok emellett az áramhálózatokat és a vándorló állatok aktivitását is befolyásolhatják, szélsőséges esetekben pedig az űreszközöket is veszélybe sodorhatják.

A Nap aktivitása egy nagyjából 11 éves ciklust követ, a jelenlegi 2019 végén kezdődött. A ciklusnak vannak nyugodtabb és eseménydúsabb időszakai, a mostani csúcsot 2025-ben fogjuk elérni.