Sellőmúmiát őriznek egy japán templomban

Japán szakértők egy csoportja egy horrorisztikus, 300 éves „sellő” múmiáját vizsgálta meg – írja a Live Science. A maradványnak évszázadok óta át gyógyító hatásokat tulajdonítottak.

A kutatók úgy vélik, hogy a tetem egy majom felsőtestének és egy hal farkának összeillesztéséből jött létre.

A készítők díszítésként még emberi hajat és körmöt is felhasználhattak.

A 30,5 centiméteres múmiát Kinosita Hirosi, az Okajamai Folklór Társaság tagja fedezte fel Aszakucsi egyik templomában tárolt ládában. A szakértő egy mitikus teremtményekről szóló enciklopédiában lett figyelmes a sellőre. A dobozban felfedezett jegyzet alapján a lényt egy halász fogta ki valamikor 1736 és 1741 között, a maradványt utóbb egy gazdag családnak adta el.

The creature has its two hands reaching up towards its grimacing face. Hair is still visible on its head and it has the remains of sharp, pointy teeth in its mouth. pic.twitter.com/7TyrFbTEOH

