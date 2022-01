Látványos képek készültek a Mars sarkvidékéről

Új képeket küldött a Marsról a Tianven-1 kínai űrszondához tartozó, de attól külön repülő kamera – írja a Space.com. A felvételeken a Mars mellett az űreszköz is látható, amint az égitest északi sarka felett száll el. A közelebbi fotókon a pólus jégsapkája figyelhető meg.

A Tianven-1 által elengedett kamera wifin keresztül továbbította az adatokat az űrszondának.

Hasonló képek még nem készültek egy, a Mars körül keringő űreszközről.

A felvételek arról árulkodnak, hogy a Tianven-1 remek állapotban van.

A fotók hamar felkeltették a közösségi oldalak felhasználóinak figyelmét. A felvételek még olyan mérnököket is ámulatba ejtettek, akik más nemzeti űrügynökségek számára készítenek Mars-képeket.

Wow! This is yet another surprise from the Tianwen-1 mission. The orbiter had apparently released a small sub satellite while in Mars orbit, returning these outrageous images. [CNSA/CLEP/PEC] https://t.co/hPezkaDOgn pic.twitter.com/b22JvIQgAb

— Andrew Jones (@AJ_FI) January 1, 2022